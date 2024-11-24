第61屆金馬獎昨（23日）在台北流行音樂中心登場，許光漢與港星吳君如一同擔任「原著劇本」和「改編劇本」的頒獎嘉賓。兩人在台上不僅互稱老公、老婆，還在台上借位親吻，掀起當晚高潮，讓全場尖叫聲不斷。吳君如隨後再度把該橋段還原一次後，隨即好奇詢問一事，讓諸多網友全都笑翻。

吳君如雖然與影后寶座擦身而過，不過參加慶功宴時，全程依舊笑容滿面，看不出有失落的感覺。她透露和許光漢頒獎時，針對白雪公主橋段，是許光漢主動提議：「不如我們借個位，親一下吧」，她笑稱本來有另一個版本：「如果王子不願意親，我就會說現代女性不要躺平給王子親再醒過來」，意謂著換自己主動親也沒問題，雖然排練時頻頻笑場，但她強調還是有害羞的感覺。

吳君如作勢親吻激吻許光漢。（圖／金馬執委會提供）

吳君如事後在Instagram發布一支短片，只見許光漢和她坐在沙發上，兩人先是相視而笑，隨後吳君如霸氣表示：「來」，旁邊則竄出人聲：「再做一次」，下一秒就見到兩人再度「借位接吻」，把在金馬舞台上的那段神還原一次。不過吳君如似乎擔心會被「許太太」們追殺，還Tag許光漢詢問：「佢會晤會即刻被追殺（她會不會馬上被追殺）」，接著附上哭笑不得的表情符號，沒想到許光漢竟強調：「會」，立刻笑翻所有人。

吳君如搞笑詢問許光漢：「會不會即刻被追殺」。（圖／sandrangky IG）

許光漢搞笑回覆：「會」。（圖／kuanghanhsu IG）

許光漢獲邀擔任本屆金馬獎頒獎嘉賓，正在服兵役的他為此特地請假，只見他身穿黑色西裝一登上紅毯，就引起粉絲們尖叫連連，人氣絲毫沒有因為當兵而下滑。