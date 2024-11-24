中華隊在世界12強棒球賽複賽最終戰賽前臨時更換先發投手引發軒然大波，甚至登上日媒頭版，而昨天世界棒壘球總會（WBSC）也對此祭出罰款，中職副秘書長蔡克斯說：「收到通知後我們會處理。」

中華隊原先提報的先發投手是左投林昱珉，但因為美國隊「助攻」擊敗委內瑞拉，幫助中華隊提前鎖定冠軍賽門票，中華隊也決定向大會提出要更換先發投手的請求，WBSC同意換投，但必須「左投換左投」，因此陳柏清連2天先發。

此舉引發日媒大篇幅報導，賽後記者會日本媒體光是針對換投問題，就問了雙方總教練共6題，24日出刊的「東京中日體育」更是以頭版呈現此事件。

而昨天晚上中華棒協公布罰款金額，中華隊臨時換投被罰1999元美金（約台幣6萬5千元），屬於WBSC違規級別B級中最高的罰款金額。這張罰單將會寄到台灣棒球對外窗口中華棒球協會，中職則表示，收到通知後會處理這筆罰款，要讓中華隊無後顧之憂、以最佳陣容去爭冠。