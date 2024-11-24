高雄壽山動物園昨天（22日）傳出獼猴群攻擊遊客洗劫嬰兒車事件！一對夫妻帶著幼兒遊動物園，丈夫一手推嬰兒車、一手抱兒子，疑似嬰兒車上有食物引起彌猴群覬覦，遭到獼猴群洗劫，男子放開嬰兒車，抱著兒子躲彌猴時失去重心摔倒， 小男孩嚇得嚎啕大哭，獼猴群搶走袋子後離開。張姓妻子拍下遇劫過程貼上網路社群，直喊「真的不會再帶小孩去壽山動物園」。

遭到彌猴攻擊的張姓女網友在threads貼出在壽山動物園嬰兒車遭洗劫，丈夫抱著兒子摔倒的影片及貼文表示，一直知道壽山獼猴很可怕，「但今天真的是讓我們遇到」，食物明明藏起來，但只要彌猴群看到嬰兒車，牠們幾乎都會上前，大聲喝止，讓牠們覺得更有食物可乘，可怕獼猴。

彌猴群搶到嬰兒車後，翻動車上物品找食物。（翻攝自karenchano8o8「thread」帳號／郭良傑高雄傳真）

彌猴搶食物後圍著嬰兒車仍不願離開。（翻攝自karenchano8o8「thread」帳號／郭良傑高雄傳真）

張姓女網友貼出的影片中，她的丈夫左手抱幼童，右手推嬰兒車，走在壽山動物園內，突然有1隻獼猴上前要搶奪綁在嬰兒車上的袋子，男子抱著兒子拉車閃躲，另1隻獼猴從另一側衝上來搶嬰兒車，男子放開嬰兒車，獼猴將嬰兒車拉到左側，洗劫車上的物品，男子失去重心跌坐在地，還緊緊抱著兒子，趕緊起身抱著兒子離開，幼童嚇得嚎啕大哭，最後獼猴走嬰兒車上疑似裝有食物的袋子，引來猴群搶食後離去。

這段影片引起網友熱議。有網友說，園方不斷呼籲不要把袋子露出來；志工一直有在宣導，進去動物園不要露出任何的塑膠袋子。也有人回應「前年推嬰兒車去，什麼食物跟塑膠袋都沒露出來，猴子照樣鎖定嬰兒車，還跳到我身上」，也有人批評市府消極處理彌猴長期騷擾遊客「高雄市政府貼一堆消極的避開猴子法，根本沒有保護市民，只是放任狀況越來越惡化，不會再帶小孩去動物園了」。

壽山動物園彌猴當搶匪 洗劫嬰兒車！幼兒驚嚇嚎啕大哭

壽山動物園也籲請遊客到訪動物園的時候，記得不要帶寵物、危險的東西進園區，不要餵食動物們，攜帶的食物也不外露，以免遭到獼猴搶食，愛護動物的同時也保護自己；讓我們一起為動物們創造一個安全、健康的家園，切記不餵食彌猴、不和彌猴對視、食物不掛娃娃車、食物不手提、不邊走邊吃、遇搶食手放開等六大妙招。