據澎湃新聞報導，活躍於網路平台的性感美女主播成千上萬，但近日吳柳芳成為了其中熱度頗大的那一個。這份熱度無疑來自她身上自帶的身份標籤：前女子體操大陸國家隊選手，且獲得過多項國際賽事的冠軍。運動員的過往與如今的美女主播工作，造就了令眾多網友的錯愕的反差感。

而另一位退役國家隊選手、東京奧運會體操女子平衡木冠軍管晨辰的發聲，更在有意無意中增加了這場「宣傳」的力度。在吳柳芳的評論區，管晨辰開炮批評，「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了。」吳柳芳則回懟，「吃不著葡萄說葡萄酸？」

隨後吳柳芳又在視頻中回應道，「以前我就是個內向的人，出去和朋友玩也很少說話。雖然我嘴笨，但是我肢體協調，我就想可以利用我的肢體讓大家開心。」

或許是因為這一次網絡交鋒，反倒成了吳柳芳人氣的助推器，粉絲一下漲了幾十萬，目前還在增長。雖然目前相關評論已被刪除不可見，但這場口水戰儼然變成了公共事件，引發了巨大的爭議。

事實上，退役運動員的去向五花八門。留在體制內或進入學校從事教練、管理工作的有之，走向社會繼續從事運動項目相關事業的有之，跳出體育圈尋求商業發展或更多可能性的也有之，不一而足。

而吳柳芳之所以在近期引發關注，正是因為她的選擇開闢了退役運動員的一條「新賽道」。這個選擇也導致了不同觀點的交鋒。

事實上，吳柳芳淡出公共視野已久。公開資料顯示，她自小練體操，在進入大陸國家隊後，她取得了2010年體操世界杯卡達杜哈站女子平衡木冠軍、自由操冠軍，2011年體操世界杯根特站平衡木冠軍、自由體操亞軍等成績。吳柳芳還曾在體操亞錦賽中獲得團體和高低槓冠軍，因顏值出眾而被稱為「中國體操最美小花」。2012年，她在比賽中意外受傷，被當場抬出賽場，也被認為險些成為「第二個桑蘭」。恢復後，她在19歲的年紀便早早退役。

部分網友認為吳柳芳的行為加上其對於自己「前國家隊員」身份的展示，對於國家隊運動員這個集體的形象是一種破壞。也有網友認為吳柳芳的過往經歷並無虛構，無論是展示過往經歷還是如今以性感美女主播的形象吸粉，都沒有違法亂紀，不應受到批評和攻擊。

作為一名因傷選擇退役的運動員，吳柳芳的個人行為無疑無法受到運動隊和體育相關部門的管轄，而其當下的工作內容是否違規，也自有網路平台及相關管理部門進行判斷和認定。但當下的現實就是，「性感女主播」早已泛濫網絡，選擇以此盈利的個人與團隊不計其數，吳柳芳只是其中並不特殊的一員。

無論網路如何爭吵這個選擇是否「正確」，都不能影響吳柳芳繼續在法律允許的範圍內開闢自己的新事業。恰恰相反，外界給予的關注度和爭議聲音越多，其流量和吸粉量越大。當更多路人與跟風者加入又一場網路炒作，流量的收割者，才是最大的贏家。

陸媒《紅星新聞》24日刊發評論稱，這件事更大的爭議在於，一位曾經的國家隊體育運動員，是否有足夠的自由，去選擇退役後的人生「下半場」？不可忽視的是，隊服是一時的，金牌是高光的，人生卻是漫長的。一位運動員，他／她終究要面對生活中的柴米油鹽。

評論指出，吳柳芳的另一個爭議點是，她曾在視頻中穿著大陸國家隊服出鏡，也多次強調自己前國家運動員的身份。她不可能擺脫這個標籤，但當她把這個標籤當作一個引流的噱頭時，這自然會招來爭議。

評論稱，如今人們越來越能接受一個多元的運動員形象——有個性、愛化妝、賽場之外生活豐富，人們對此都不乏欣賞。那麼同樣地，人們能否接受更多元的退役運動員形象？能否接受他們出現在各行各業？這恐怕也是拋給全社會的課題。