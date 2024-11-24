施名帥23日以電影《角頭－大橋頭》的阿猛一角，拿下今年金馬獎的最佳男配角，凌晨在夜總會慶功時，他的金鐘視后妻朱芷瑩也現身，兩人大方放閃，先是被拱愛的親親，又在包廂內上演愛的抱抱。施名帥跟朱芷瑩表示，他們平時本來就很常擁抱，是彼此充電的一種方式。

成為金馬得主後，施名帥在家中的家庭地位是否升高？他苦笑說：「男人不要拿翹，是家裡小的就是小的，該怎麼做就怎麼做，Happy Wife, Happy Life！」其實朱芷瑩對他非常好，比他更懂自己的需求，總會扮演老婆、親友、演員等身分幫助他，「背劇本的時候她會跟我對戲，會在我包包塞香蕉跟維他命，比較是行動付出。」

《角頭》系列演員、公司同仁合體替施名帥（前排左三）慶功。（曼尼娛樂提供）

問兩人有無生子計畫？施名帥說：「我們沒有特別避開，就是順其自然。」是否補辦婚禮婚宴？施名帥表示這件事要去思考規模，如果要辦，需辦多大？要先想想自己能力能負荷，有太多事情要考慮。朱芷瑩則說婚禮這件事他們倆有許多想法目前還在變來變去，尚未定案。

慶功宴尾聲，朱芷瑩還有段感性告白，她說施名帥拿獎前，明明心底非常渴望老公拿，但怕對方有得失心，所以說反話酸說：「你不會拿啦！」結果得獎當下女生哭得比男生慘，朱芷瑩直言：「我心裡一直都很想信他會變影帝，他常常讓我很驚喜，除了表演，也有很棒的個性、謙虛又有才華，我認為在這條路上，他成為影帝是遲早的。」