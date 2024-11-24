台北地檢署為喚起民眾對防制詐欺的重視，今（24）日在新北市中和新喬福保齡球館，結合財團法人犯罪被害人保護協會台北分會感恩節關懷活動，搭配辦理反詐欺宣導，以輕鬆活潑方式與鄉親進行反詐有獎徵答，將識詐觀念熱鬧帶入活動場域，讓與會長輩開懷彷彿重返年輕歲月追星的粉絲年代，開心成為打詐粉絲的監督角色。

犯保台北分署主辦的感恩節溫馨活動，是實現法務部「溫暖而富有人性關懷的柔性司法」願景，更積極落實行政院長「五打七安」施政方針，強化犯罪被害人權益保障並提供多元的司法保護服務措施。

台北地檢署為喚起民眾對防制詐欺的重視，今（24）日在新北市中和新喬福保齡球館，結合財團法人犯罪被害人保護協會台北分會感恩節關懷活動，搭配辦理反詐欺宣導（北檢提供）

北檢檢察長王俊力特別感謝參與民眾一起積極推動溫暖有感的柔性司法，讓身陷困境的司法保護服務對象獲得實質的關懷與協助，也對於犯保台北分署浥注人力、物力及經費協助，公私協力讓馨生人感受社會各界的溫情，進而逐步賦歸社會，走出被害陰霾的做法，表示肯定。

北檢呼籲民眾~遇到詐騙時「不慌、不匯」、請立即撥打反詐騙諮詢專線165。