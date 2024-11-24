有些人天生有福氣，日子總是過得比較順遂。命理專欄「南翌說生肖」分享，生肖屬鼠、兔和豬的女性命中帶財，走到哪旺到哪，而且這股運氣不只自己享受，還能連帶影響到身邊的人，對未來的另一半有很大的幫助，讓整個家庭都富裕又幸福。

▎生肖鼠

屬鼠女頭腦聰慧機敏，對金錢比較敏銳，可以抓住商業機遇、擅長理財，只靠自己就能夠累積出一大筆財富，並且有與生俱來的貴人相助，不但能催旺另一半的財運，教育方面也有一套，往往能養出優秀的孩子，只要夫妻同心同德，這樣的福分就能延續三代，讓子孫也不愁吃穿。

▎生肖兔

屬兔女溫柔賢淑、落落大方且舉止得體，是大多數人渴望擁有的妻子典範，婚後不但能營造幸福美滿的家庭生活，還有強勁的幫夫運，能讓另一半的工作事業蒸蒸日上，最終得以功成名就。

▎生肖豬

屬豬女天生就有非常好的福分，一生豐衣足食，不缺錢花，而且有與生俱來的守財命，做人做事都非常嚴謹，充滿個人魅力，這種福祿命讓屬豬女比起其他人有更多嫁入豪門的機會，並且幫助這個家庭更加殷實富裕，讓大家羨慕不已。

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