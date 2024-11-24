大陸金融監管總局24日公布，截至10月末，大陸全國普惠型小微企業貸款餘額年增14.98％，貸款利率持續下降，新發放普惠型小微企業貸款平均利率4.42％，較2023年下降0.35個百分點。

澎湃新聞引述數據顯示，10月末，全國普惠型小微企業貸款餘額人民幣（下同）32.45兆元，年增14.98％，較各項貸款增速高7.47個百分點。其中，普惠型小微企業信用貸款餘額年增30.56％，持續維持高速成長。

專家認為，普惠型小微企業貸款餘額增速是各項貸款增速的兩倍，顯示今年以來小微企業生產經營依舊比較活躍。同時，各項政策的效果也持續顯現。今年以來，大陸兩度下調存款準備率共1個百分點；兩次下調主要政策利率。此外，也優化政策，將續貸對象由原來的部分小微企業擴展到所有小微型企業。都推動小微企業融資難的緩和。

招聯首席研究員董希淼表示，下一步一方面金融要更好地對小微企業精準輸血，一方面要更好地助力它造血，從根本上提升它造血的功能，促進小微企業更加健康、穩健發展，這是金融服務小微型企業下一個重要的目標。