勞動部勞發署北分署發生霸凌致輕生案，引發喧染大波，也曾被職場霸凌、現職言品法律事務所的律師劉文瑞就有感而發道，職場霸凌目前未有法律規範明確定義，建議民眾若被職場霸凌，一定要善用蒐證，強調霸凌不能容忍，也希望此事件喚起社會檢討反思。

劉文瑞說，對於職場霸凌，目前法律尚未規範明確定義，通常是以司法判決形成之見解為準。而職場霸凌之行為或過程通常具有隱微性，蒐證不易之外，有時連受害者也難以察覺受到霸凌對待。

劉文瑞指出，職場霸凌常見加害人為上司或主管（簡稱上位者），上位者霸凌經常以其目的是為了團體的效能，而對部屬要求，「這也是勞動部調查報告中『目的良善』一語，引發撻伐之原因」。

劉文瑞提到，霸凌手段包含有直接霸凌者，諸如（1）以咆哮、謾罵之聲量或言語攻擊。（2）以譏嘲、反諷之言語貶低，例如否定受害者之能力或價值。（3）刻意曲解、批判受害者之言語或行為。（4）當眾羞辱、公審受害者。

另有間接霸凌者，如（1）孤立、排擠，使受害者被邊緣化（2）不當要求（如責任制）受害者延長工時。（3）惡意將公文或企畫退件，使受害者遲延公文或企畫期限。（4）要求秒回訊息或電話秒接、下班時間交辦工作。（5）朝令夕改，疲於奔命。（6）無故拖延或不批准假單，或惡意刁難請假。（7）欠缺合理性的要求，比如跑腿、購買便當等。

劉文瑞表示，以上例示都僅是他的經驗，霸凌手段之變化性，不一而足，「但造成受害者之心理創傷、自我否定，就算歷久也無法平復，更引發失眠、恐慌、憂鬱等症狀，在傳統教育講求忍讓影響下，受害者開始時多半懷疑自身抗壓性，直到霸凌行為持續、反覆發生，成為壓垮駱駝的最後一根稻草」。

「有受害者會向同事求助，然而職場環境冷漠，同事或有讓他人當代罪羔羊之想法，作壁上觀心態；甚至為逢迎上位者，一同孤立、排擠」，劉文瑞也提到，若有受霸凌者向他人求助，有時甚至變成群體施暴，使受害者更形孤立無援，這也是受害者不敢申訴或舉發霸凌之原因。

劉文瑞說，由於法律對「霸凌」定義並無明確規範，行為如涉及刑事犯罪，則散見於刑法各章及各部法律之內，如《個人資料保護法》、《跟蹤騷擾防制法》等。具體的行為態樣則如傷害罪、恐嚇罪、強制罪、妨害名譽等。然而，如傷害、妨害名譽，或因在非公開場合霸凌，或是學理上所謂累積因果關係，使得因果關係證明不易。

「因此蒐證就變得格外重要，建議善用行動電話之錄音或錄影功能，或保留完整之訊息紀錄，此等證據能在後續起到決定性作用」，劉文瑞最後強調霸凌行為不應容忍，指勞工以勞務及時間換取工作報酬，雇主則以金錢換取勞工給付勞務，只是立場不同，地位上則應該平等視之。他感嘆道，希望此次事件，能激起社會的檢討反思，從此根絕霸凌行為，「最後唯願逝者安息、霸凌不再」。

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