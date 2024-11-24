中華隊即將在台灣時間今（24）日晚上6點與日本隊爭奪本屆世界棒球12強賽冠軍，全台北、中、南、東屆時將有多場直播應援派對，《中時新聞網》整理各縣市活動地點，邀請大家一起為中華隊加油，球迷們亦可進入《中時新聞網》YouTube的直播聊天室，資深體育主播梅聖旻將帶來精闢解說。
12強冠軍賽應援活動地點如下：
台北市：市府大樓1樓中庭、新光三越信義新天地A8戶外電視牆。
新北市：新北市民廣場。
桃園市：桃園市政府前廣場。
新竹縣：新竹縣立體育館。
台中市：台中市政府前廣場。
彰化縣：彰化縣立美術館前廣場。
南投縣：南投縣民廣場。
雲林縣：斗六保清宮廣場。
嘉義市：中正公園。
嘉義縣：大林鎮萬國戲院。
台南市：永華國民運動中心廣場、台南後火車站大遠百、新營綠都心公園、台南市立棒球場。
高雄市：衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場。
屏東市：屏東市仁愛路體育館、西市場。
宜蘭縣：宜蘭運動公園、羅東運動公園光電球場。
花蓮縣：東大門夜市。
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