大陸籍貨輪「鈺洲啟航」因颱風影響於野柳海域擱淺，成為環保與善後工作的難題。交通部航港局與相關單位每日研商進度，但因船上橋式機具位移引發安全疑慮，抽油作業暫停。目前，航港局24日表示，已限期保險公司在11月26日前提交處置計畫。

10月14日，大陸貨輪「鈺洲啟航」進入基隆港載運橋式機具，不料因靠泊時撞倒碼頭上的設備，洽商理賠期間拖延船期。10月29日清晨，颱風逼近，貨輪倉促出港，不幸於31日凌晨在野柳海域擱淺，船長緊急決定棄船。

此事件引發各界對海洋環境的關注。交通部航港局與船東、保險公司等多方召開超過30次會議，商討善後方案，優先進行抽油作業以防止汙染。然而，11月東北季風增強，海象不佳，直到13日才成功將抽油機具吊掛上船。但14日作業時，發現船上橋式卸貨機因傾倒撞擊船體基樁鬆脫及滑軌變形，對作業安全構成威脅，抽油計畫被迫暫停。

針對善後處理，有人主張先抽油避免油料外洩後患，但亦有聲音認為先移除橋式機具可更快速推進作業。對於移除橋式機的方式，有人曾建議使用炸藥，遭立即否決，並改採更穩妥的手段。

交通部航港局24日表示，已限期船體險公司在11月26日前提交正式書面處置計畫，若未按期限完成，將依法裁罰。目前仍以抽油作業為首要目標，確保環境影響降至最低。貨輪擱淺已成複雜的善後難題，航港局與相關單位每日晚間開會緊盯進度，並持續與工程人員協調合作，力求在安全與環保之間尋得最佳平衡。