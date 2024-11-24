北市中正第一警分局仁愛路派出所員警日前獲轄區內宮廟報案稱，有迷途老人行動不便，警員侯康璿到場，見80多歲李姓老翁幫妻子領藥，但自己卻忘了服藥，員警好心以警車載送返回住處，確定沒有安全顧慮，才離開現場。

侯員到宮廟了解後，得知李姓老翁年約80多歲，下午出門至三軍總醫院台北門診中心打算幫妻子領藥，返家途中體力不支，並稱是高血壓導致其暈眩、行走困難，又因身上暫無攜帶高血壓藥物且臉色潮紅，警方判斷老翁狀況決定護送李男返回住所，又同住家人無法立即返家照顧，侯員請李男先行服用高血壓藥物後，待其狀況穩定才離開。李姓老翁十分感激警方的幫助及善心關懷，感到相當窩心。

中正第一分局表示，對於民眾有困難、需要協助，視民如親提供幫助是警察的責任。也呼籲家中如有較為年長，行動較不方便的長輩出門時，家屬可以陪同出門前往，以免突發狀況無人照應。民眾平時多關心及注意家人身體狀況和外出動向，亦可避免其獨自在外發生危險。