為爭取家務移工的薪資與我國基本薪資接軌以及改善工作待遇，由台灣的印尼家務移工組成的台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）今（24）日帶領多個移工工會、民團到勞動部大樓門口抗議，SBIPT理事長法賈（ Fajar）呼籲提高家務移工待遇以及薪資接軌基本薪資，在恭喜洪申翰就任動部長之餘也向他喊話，勿忘先前「將家務移工納入《家事服務法》保障」的承諾。

SBIPT理事長法賈。（黃敬文攝）

法賈表示，多年來家務移工的薪資未能與基本工資接軌，導致結構性歧視問題嚴重，，台灣的基本工資2025年將達到新台幣2萬8590元，但家務移工的月薪卻僅約為2萬元，意味著兩者之間相差約有42％的差距，這個差距正在變得越來越大，這讓家庭看護工無法接受。

她表示，這次抗議活動提出7大訴求，包括「調升家庭看護工的工資，與台灣基本工資相等」、「將家庭看護工納入勞動法保護範疇，包括長照計畫，全面承認勞工權益」、「停止政府、雇主以及中介用加班費的名義「購買」休假權利，應給予家庭看護工國定假日」、「提供適當的隱私空間，尊重基本人權」、「要求取消在台工作最多14年的年限限制」、「簡化更換雇主的流程，避免中介藉由繁瑣流程剝削移工」、「政府應提供中低收入雇主家庭補助，以公平的工資僱用家庭看護工」。

SBIPT理事長法賈表示，這次抗議活動也帶來400多個移工以及各界人士聯署，其中絕大多數為家務移工，並提出7大訴求。（黃敬文攝）

另外，法賈也恭喜立法委員洪申翰接任勞動部長，同時向他喊話，洪申翰過去曾承諾要幫忙提案，將家務移工納入《家事服務法》保障，盼洪申翰就任新勞動部長後可以落實承諾，並繼續幫移工爭取權益。

新竹移民移工服務中心（HMISC）代表永莉則表示，台灣引進移工30多年，目前為止在台移工人數高達81萬人，然而有約24萬名家務移工，至今仍被排除在基本工資之外，28年來家務移工的工資僅微幅調整了2次， 但基本工資卻已調整了15次，在《勞基法》基本工資年年調漲的狀況下，家務移工的工資與基本工資間的差距愈來愈大。

她說，盼勞動部不要再用「家庭類雇主不是企業，會有弱勢家庭難以負擔」來回應「家務移工要基本工資」的訴求，質疑為什麼本是政府責任的長照，政府反而不補助弱勢家庭，且24萬的家庭類雇主中，有多少是屬於「弱勢家庭」，又有多少是豐衣足食的慣老闆。

永莉痛批，在不斷高喊自由的民進黨政府，他們在移工面前反而站到反自由的行列，成為勞力剝削的加害者。

勞動部代表、勞動力發展署跨國來動力管理組科長于曉秋則到場回應，強調會將抗議活動中所提出的意見帶回部內討論，盡快給出回應。