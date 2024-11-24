據觀察者網報導，中歐之間的談判似乎有「撥雲見日」的跡象，據路透11月23日報導，歐洲議會貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）在接受德國NTV電視台的最新採訪中透露，歐盟和中國針對取消對華加徵的進口電動汽車關稅正接近達成解決方案。不過，他仍聲稱這些關稅是「反補貼稅」而非懲罰性關稅，旨在消除不公平競爭。

11月初以來，中歐技術團隊在北京進行了多輪磋商，就歐盟對華電動汽車反補貼案價格承諾方案的具體內容進行了深入交流，取得了進展。中方此前曾多次明確表示，歐方的反補貼調查措施是以「公平貿易」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並對中歐經貿關係產生負面影響。

德國NTV電視台在當地時間11月22日的這篇採訪報導中稱，作為來自德國社會民主黨的歐洲議會議員，朗格提到了與其同屬社民黨的德國總理蕭茲的態度——由於德國汽車製造商深耕中國市場，他認為對中國電動汽車加徵關稅，中方可能會採取反制措施，從而打擊這些車企在中國市場的地位。

朗格隨後表示：「我們目前仍在就電動汽車問題與中方進行談判。我們即將與中國就取消關稅達成解決方案。我們即將達成協議，中方可以最低價格在歐盟銷售電動汽車。」不過，他並未詳細說明其中具體內容，但表示，這將消除「不公平補貼造成的競爭扭曲問題」，這也是最初引入關稅的原因。

朗格在採訪中堅稱，歐盟對中國進口的電動汽車徵稅，不是懲罰性關稅，而是「反補貼稅」。他指出，美國對中國電動汽車徵收100％的關稅，將其排除出市場，而歐盟不這樣做，「我們只是想要公平競爭，歐盟立法允許我們在存在傾銷措施或非法補貼時徵收反補貼稅」。

現年69歲的朗格，自2014年起擔任歐洲議會貿易委員會主席。路透報導稱，對於朗格的這一受訪發言，歐盟委員會（歐委會）尚未發表置評。

在當天接受德媒採訪時，朗格還提到，隨著川普重新入主白宮，歐盟必須重新調整其競爭政策。他還認為，歐委會主席馮德萊恩所謂的「去風險化」，如果只是針對中國，那麼概念太過於簡單化。

當地時間10月4日，在針對是否對中國進口電動汽車加徵反補貼關稅的最終投票中，歐盟成員國以10票贊成、5票反對、12票棄權，未能阻止歐委會的徵稅提案。不過，歐委會當天稱，將繼續與中方談判，探索「替代解決方案」。不少媒體指出，大量棄權票突顯成員國對挑起對華貿易戰的不安。

比如，10月8日，中國商務部宣佈對歐盟進口白蘭地實施臨時反傾銷措施。此外，中方已針對歐盟多項產品啓動調查，包括乳製品、豬肉產品、化工產品和白蘭地。歐盟媒體均揣測認為，中方上述舉措是針對歐盟執意對華電動汽車加稅的報復性措施。消息傳出後，法國烈酒生產商股價遭受重創。

當地時間10月29日，歐委會不顧中方反對，宣佈結束「反補貼調查」，執意對中國電動汽車徵收為期5年的「最終反補貼稅」。根據歐委會當天發佈的聲明，在原有10％關稅的基礎上，中國出口生產商將被加徵以下反補貼稅：比亞迪：17.0％；吉利：18.8％；上汽：35.3％；其他合作公司將被徵收20.7％的關稅；在提出單獨審查請求後，特斯拉將被徵收7.8％的稅率；其他所有不合作的公司將承擔35.3％的關稅。

聲明同時說，歐盟和中國繼續努力尋找與世貿組織兼容的替代解決方案。此外，歐盟委員會還對與個別出口商就價格承諾進行單獨談判持開放態度。

值得注意的是，德國反對電動汽車關稅上的立場一直比較鮮明。彭博社分析稱，德國擔心歐盟與中國的貿易摩擦可能會給其低迷的經濟帶來進一步的打擊。過去20年來，德國企業一直在擴大與中國的業務聯繫，以便向中國日益富裕的中產階級銷售出口產品。去年，德國車企近三分之一的銷售額都來自中國市場。

11月2日至7日，中歐技術團隊在北京進行了5輪磋商，就歐盟對華電動汽車反補貼案價格承諾方案的具體內容進行了深入交流，取得了一定進展。這輪磋商後，中歐雙方在新聞稿裡都提到，雙方取得了進展。

在11月於巴西里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）領導人峰會期間，德國總理蕭茲也表示，希望歐中通過對話談判盡快解決電動汽車問題，德方願就此作出積極努力。

此前，中國商務部發言人曾就歐盟公佈對華電動汽車反補貼調查終裁結果答記者問。

發言人稱，中方注意到歐方發佈的公告。中方多次指出，歐盟對華電動汽車反補貼調查存在諸多不合理、不合規之處，是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實的保護主義做法。中方對裁決結果不認同、不接受，已就此在世貿組織爭端解決機制下提出訴訟。中方將繼續採取一切必要措施堅決維護中國企業的合法權益。

發言人表示，同時，中方也注意到，歐方表示將繼續與中方就價格承諾進行磋商。中方始終主張通過對話磋商解決貿易爭端，也一直在為此做出最大努力。目前，雙方技術團隊正在進行新一階段磋商，希望歐方以建設性態度與中方共同推進，按照「務實、平衡」的原則，相互照顧核心關切，盡快達成雙方均可接受的解決方案，避免貿易摩擦升級。

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