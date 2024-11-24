藝人周杰倫、張惠妹將陸續於台北大巨蛋開唱，但台北市議員發現，《文創法》上路後，台北市文化局至今僅開罰25件黃牛，若未積極開罰恐肥了黃牛、瘦了市庫，達不到嚇阻黃牛的效果，要求文化局應鼓勵售票單位落實實名制，源頭防範黃牛。文化局回應，擬於小巨蛋等公有場館試辦，提供場地優惠等方式鼓勵業者實施實名制。

《文創法》自去年6月上路，針對加價販售的黃牛票，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價10至50倍罰鍰；以虛偽資料或其他不正方式購買藝文表演票券，處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

議員曾獻瑩說，北市警局從去年6月至今查獲5件黃牛移送檢方，卻未移送加價販售的部分至北市文化局裁罰，如周杰倫演唱會有對夫妻被查出透過境外工程師搶票，再以票面5倍以上價格轉售圖利，按《文創法》2人恐面臨最高6500餘萬元罰款，目前文化局也未開罰。

曾獻瑩擔憂，警方若未同步移送加價販售的部分至文化局，恐肥了黃牛、瘦了市庫，達不到嚇阻黃牛的效果，《文創法》執行掉棒，市府也無法向民眾交代。

議員秦慧珠建議，警局去年至今年共抓獲251件、259人涉黃牛票，文化局卻只開罰25件，浪費人力且成效不高，應該從源頭遏止黃牛票，對於公營表演場館包含台北流行音樂中心、小巨蛋，若售票單位願意使用實名制，就優先給予檔期或場次優惠。

文化局長蔡詩萍回覆，黃牛夫妻案仍在偵查中，相關資料尚未移送文化局，因此行政裁罰程序「暫未啟動」。北市刑大副大隊長郭建成補充，本案因還有其他共犯，警方還在溯源偵辦中。

蔡詩萍強調，演唱會主辦單位多為民間公司，基於市場自由機制，原則尊重各業者採實名制意願，但目前府級也已開會討論，於北市公有場館提供場地優惠等誘因，鼓勵業者採實名制售票，初步先從小巨蛋試辦。

文化局表示，目前已依《文創法》裁罰25件黃牛，罰鍰累計187萬9600元，最高罰鍰為23萬5200元，錄案及處理中則計2062件，至於收到警察局移送周杰倫演唱會加價轉售則有96件100人，已依程序處理，函請民眾陳述意見中，之後將製發裁處書，處理時間依案件複雜度及給予受處分者陳述時間而定。