台中市於疫情期間為提振基層經濟發放物調券，今年邁入第二年，廣獲大眾青睞，尤其年長者參與度相當高。民進黨議員陳淑華認，應急措施變成每年發放政策，市府花大錢，一次性消費卻無法真正提振基層經濟，要求審慎檢討，吸引民眾回購。經發局長張峯源表示，後續會依中央政策考量發放方式進行評估。

經發局21日開始連續3天於各大市場、夜市、商圈發放物調券，共有108處場域35萬份200元物調券，共計35萬份，吸引大批年者長清早前往排隊，延綿不覺彷彿看不到盡頭的人龍，令人大嘆「把錢變大」的魅力，不過也衍生諸多亂象，包括占位置、妨礙交通以及噪音及垃圾困擾。

陳淑華痛斥，物調券由應急措施變成每年發放的政策，基層經濟需迫切有效益提升，但單單只發物調券太薄弱，花了大錢，卻只吸引一次性的短暫購買潮，市府應創造誘因，強化民眾回流市場、夜市意願，真正刺激基層經濟消費，而不是只剩一次性的盧媽媽式討好式的買票政策。

台中市物調券21日開始連續3天於各大市場、夜市、商圈發放，吸引大批民眾排隊。（台中市政府經發局提供）

陳淑華建議，花大錢應有新創做法，如何讓市民出現樂於消費效應，滿滿荷包進入市場、夜市、攤商逛街很重要；以黃仁勳來台為例，對台北夜市、基層店家有龐大的行銷，更有黃仁勳美食地圖、夜市的行腳等，市府應該有更深層次的作法。

國民黨議員楊大鋐認為，物調券達到短期刺激消費效益，絕對有幫助，但因傳統市場客源年輕人較少，市府應想辦法協助攤商擴大消費客群，融入更多元素，才能促進基層經濟。

經發局長張峯源表示，中央過往為提振經濟，祭出一次性刺激消費方案，包括疫情期間的振興3倍券、5倍券，也都是依時間進行政策考量發放，均屬於短期刺激消費，是具有加乘效果的。台中目前經濟發展不錯，後續會依幾個指標比如消費力道、攤商營收、市場活絡情形等，進行後續物調券發放評估。