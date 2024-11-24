保護工作最高榮譽，桃警蟬聯3屆「紫絲帶」。

桃園市婦幼警察隊警務員江詠慈從警14年，3年前轉戰婦幼工作，抱著「今天不堅持、不講究，明天你就將就了」的心態，對於家庭暴力被害人的權益保護不遺餘力，和明年將退休的中壢分局巡佐童國明，同獲頒保護服務工作最高榮譽「紫絲帶獎」，讓桃園成為全國唯一連續3年獲獎的警察機關。

桃警團隊有2名同仁獲獎，成為全國唯一連續3年獲獎的警察機關。(婦幼隊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃警婦幼隊長盧昱嘉表示，11月25日是聯合國於1999年訂定的「國際終止婦女受暴日」，象徵我國保護服務工作最高榮譽的「紫絲帶獎」第10屆頒獎典禮，也在「國際終止婦女受暴日」的到來前舉行，分別針對社政、衛生醫療、警政、司法及教育等5大領域中優秀的有功人士進行表揚，桃警團隊有2名同仁獲獎，成為全國唯一連續3年獲獎的警察機關。

婦幼警察隊警務員江詠慈，是第10屆「紫絲帶獎」5大領域所有受推薦者中，唯一1位脫穎而出的「新銳獎」得主，她對於家庭暴力被害人的權益保護不遺餘力，抱持著「走在正確的道路上就不怕辛苦」，總是提醒同仁用更同理、細膩的角度發掘受暴被害人的需求，3年來務實又嚴謹地規畫辦理數十場教育訓練，致力讓每位第一線員警都能與時俱進地提升性別暴力防治專業知能。

桃警團隊有2名同仁獲獎，成為全國唯一連續3年獲獎的警察機關。(婦幼隊提供／蔡依珍桃園傳真)

「不知道誰能靠著你的光走出黑暗！」從警14年的江詠慈說，自己只是從事婦幼工作3年的小菜雞，認為婦幼工作有一股魔力，能夠讓人就算很累、很辛苦，也很願意全心全力投入，她曾聽木工匠人說：「今天不堅持、不講究，明天你就將就了！」感謝家人愛跟包容、長官同袍支持跟鼓勵，讓她有本錢不將就，她也期許自己不能輕易認輸，並以泰格爾詩「把自己活成一道光」勉勵大家能繼續綻放光芒，美好這個世界。

另一位獲得「紫絲帶獎」的中壢分局巡佐童國明，已經從警36年，預定明年即將退休，他長期與社政夥伴緊密配合，耕耘於受虐及行方不明兒少的保護與查緝，並且樂於經驗傳承，將一身本領教導給學弟妹，讓警界新血們能繼續守護著兒少的未來。