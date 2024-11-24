世界棒球12強賽，24日進行最後一天賽程，美國、委內瑞拉打季軍戰，中華隊挑戰日本，拚隊史首座大賽冠軍。本屆賽事，各國球員普遍年輕，平均年齡25.8歲，中華隊12強中「最幼齒」，平均僅24.5歲，一舉殺進冠軍賽，成功換血！

根據大會統計，12強平均年齡最長前3名全來自美洲，分別為美國27.5歲、波多黎各26.5歲、委內瑞拉26.3歲；平均最年輕是中華隊24.5歲、韓國24.8歲、日本25.2歲。

現代棒球在投手追求球速、轉速，野手追求擊球初速、強勁擊球率等數據之餘，儘管技巧派老將仍佔一席之地，但越來越多20歲年輕新秀冒出頭，已是不爭事實，並反映在各國組隊的年齡結構上。上屆平均30歲，本屆年齡層大幅下降。

中華隊通過預賽考驗，確定前進東京時，搭飛機還有「年紀小的搭經濟艙」插曲，一度引起話題。當時去經濟艙的7名球員，全部「00後」，年紀最小的林昱珉21歲，他和年紀最大的美國隊Rich Hill（44歲）相比，差了快兩輪。