台中市豐原區慈濟宮今年舉辦20年一度的為期7天大醮，廟方在台中市府陽明大樓前的設置祈福區，並1萬斤白米排列成「祈福米龍」，今天由立法院副院長江啟臣等人為米龍點光，象徵為百年建醮大典揭開序幕。
豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，慈濟宮建醮時間多在廟宇整修後舉行，祈求風調雨順、國泰民安，距離上次建醮已有20年，慈濟宮為慶祝建廟300年，今年舉行百年大醮。
他說，這次五朝清醮大典，在慈濟宮設立聖母壇外，並設立中區玉皇壇，東區三官壇、南區天師壇、西區觀音壇及北區北極壇，醮壇規模更勝以往，同時也在太平洋夜市區的醮壇旁設置12生肖燈籠，為建醮活動增添熱鬧氣氛。
另外，最吸睛的是1萬斤白米排列成「祈福米龍」，今天由江啟臣、市議員張瀞分等人擔任主祭官，由陳誌鋒引領團拜，舉行法事科儀後，眾人為米龍開光點睛，現場也吸引數百位地方民眾參與，場面隆重熱鬧。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。