立法院副院長江啟臣。（李京昇攝）

台中市豐原區慈濟宮今年舉辦20年一度的為期7天大醮，廟方在台中市府陽明大樓前的設置祈福區，並1萬斤白米排列成「祈福米龍」，今天由立法院副院長江啟臣等人為米龍點光，象徵為百年建醮大典揭開序幕。

豐原慈濟宮主委陳誌鋒表示，慈濟宮建醮時間多在廟宇整修後舉行，祈求風調雨順、國泰民安，距離上次建醮已有20年，慈濟宮為慶祝建廟300年，今年舉行百年大醮。

12生肖燈籠吸引民眾拍照。（李京昇攝）

12生肖燈籠。（李京昇攝）

江啟臣等人為米龍開光點睛。（李京昇攝）

他說，這次五朝清醮大典，在慈濟宮設立聖母壇外，並設立中區玉皇壇，東區三官壇、南區天師壇、西區觀音壇及北區北極壇，醮壇規模更勝以往，同時也在太平洋夜市區的醮壇旁設置12生肖燈籠，為建醮活動增添熱鬧氣氛。

另外，最吸睛的是1萬斤白米排列成「祈福米龍」，今天由江啟臣、市議員張瀞分等人擔任主祭官，由陳誌鋒引領團拜，舉行法事科儀後，眾人為米龍開光點睛，現場也吸引數百位地方民眾參與，場面隆重熱鬧。