高雄空大文化藝術學系年度師生聯展「玩美盛宴」，於即日起至12月1日，在高雄市立岡山文化中心隆重登場。由王武森、陳偉、黃志煌等藝術界名師與文藝系學生共同攜手展出，呈現油畫、水彩、水墨、書法、版畫、攝影等多元藝術，共展出75件作品。

由文藝系系學會主辦的這項展覽，充分展現師生藝術才華與創新思維，油畫呈現以濃烈的色彩探索情感深處，水墨與水彩則在細膩與流暢之間捕捉自然靈韻，書法作品展現了傳統與現代交融的文字美感，版畫創作以獨特的線條與構圖吸引目光，攝影作品則用鏡頭說故事，將真實與夢幻情境巧妙結合。

特別的是，本次展覽設有音像展覽區，藉由音樂與影像的融合，帶給觀眾難得的沉浸式感官體驗，進一步拓展藝術感官之美。

「玩美盛宴」不僅只是藝術作品的展示，更是一場師生交流與學習成果的精華縮影，同時也是高雄空大文藝系師生以藝術走進社區，從小港到岡山，持續深耕市民社會文化的用心。

空大文藝系主任柯嘉惠表示，此次展覽為文藝系師生一個新的里程碑，跨出校區所在的小港區，走進北高雄，讓市民與社會大眾透過藝術欣賞，更加了解高雄空大文藝系的教學理念與創作，盼能引起更多迴響與關注，也歡迎更多愛好藝術的朋友參加入高雄空大學習的行列，不限學歷，均可入學，以遠距教學配合面授課程，讓學習更便利，更有效率。