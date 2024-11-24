連續下了超過一周的雨，近日基隆的雨勢終於趨緩，基隆市的市鳥黑鳶23、24日一早也傾巢而出在基隆港內港覓食，基隆鳥會初步估計，現場約有50餘隻黑鳶出沒。現場的民眾也驚喜地發現，內港還有一隻海龜載浮載沉地悠閒覓食。

基隆市近日難得不下雨，內港上空出現大量黑鳶覓食，民眾嘖嘖稱奇。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆港內港平常就會有不少黑鳶盤旋覓食，對基隆市的民眾來說，已經成為日常的景色。隨著近日東北季風為基隆市帶來長達一周以上的連續降雨，23日及24日一早基隆難得不再下雨，基隆港內港上空突然出現多達50餘隻黑鳶覓食，也讓假日的基隆港邊，多出了一道風景。

另外，春夏之交常在田寮河兩岸築巢的白鷺鷥，上午也在東一碼頭棲息，但對比滿天飛舞的黑鳶，就感覺有點搶不到地盤只好在旁邊休息看戲的味道。24日上午，內港還出現了難得的嬌客海龜，疑似是今年10月底在基隆內港的綠蠵龜。看到的民眾紛紛慶幸自己運氣真好。

基隆市近日難得不下雨，內港上空出現大量黑鳶覓食，民眾嘖嘖稱奇。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆鳥會總幹事李知榕表示，從近年來的觀測紀錄分析，因為這兩天基隆好不容易從停下了連續陰雨，因此基隆港附近的黑鳶族群都跑到內港來覓食。近兩天內港上空大約有50餘隻黑鳶，雖然還沒打破去年寫下的65隻最高紀錄，但也是大量出現的難得景象。

李知榕透露，黑鳶大量出現的另一個主要原因，與旭川河出海口近日有不少雞皮、內臟等食物相關，才會吸引黑鳶競相覓食。他說，黑鳶屬於食腐性猛禽類，也可稱黑鳶是「清道夫」。另一方面，東北季風不斷吹拂，也吸引了去年及今年才出生的黑鳶下一代，在港區上空練習覓食技巧和飛行技術。

李知榕指出，民眾近期若打算前往基隆市欣賞或拍攝黑鳶，建議可以上午在旭川河口，下午可以到海洋廣場，拍照會比較順光，至於時間就不太能掌握，因為可能此時同時出現許多黑鳶，但可能下個小時就不見了，不過大致以上午黑鳶現身的數量會比較多。