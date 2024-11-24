醉男脫序氣跑運匠，波麗士陪散步帶回所內，通知家人領回。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

家住新莊的51歲劉姓男子23日晚間不勝酒力倒臥路旁，路人見狀報警，員警協調讓運匠載他返家，豈料他脫序狂罵氣跑運匠，喃喃自語：「我明天早上就能自己走回家！」警方擔憂他暴衝跑到馬路，優勢警力架上車帶回派出所，通知家屬領回，避免發生憾事。

網傳一名男子暗夜遭優勢警力架上車帶回影片，桃警解釋，青溪派出所員警蔡雅安及陳佑義23日20時30分許接獲報案前往三民路一段處理民眾路倒事件，員警與消防救護人員抵達現場經查看，發現51歲劉姓男子並無受傷，因為飲酒過量才會酒醉路倒。

員警耐心詢問才知劉男至桃園與友人聚餐結束後，欲搭車返回新北市新莊區住處，但因酒醉失態，計程車司機沒人願意搭載，他不勝酒力才會倒在路旁。

員警與劉妻連絡，電話中劉妻允諾幫忙付車錢，警確認後協調司機送劉男返家，原本以為告一段落，不料劉男又在計程車上咆哮罵人，把司機氣跑了，他又躺回人行道上，還說：「我明天早上自己走回家！」一度起身走路。

員警為避免劉男暴衝跑到馬路上造成危險，耐心陪他散步走路，因夜間溫度下降，為考量劉男身體健康，好說歹說勸他，並先行將他帶返所內休息，再由家屬領回，結束一場鬧劇。

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