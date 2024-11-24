路竹高中巧固球隊於2024年全國中正盃巧固球錦標賽表現優秀，榮獲高中男子組亞軍、國中男子組季軍、國中女子組季軍；巧固球隊最近在國內外奪牌，屢創佳績，成為校園的驕傲。

今年全國中正盃巧固球錦標賽於11月14日至11月18日，在雲林縣麥寮國小盛大舉行，共計61支隊伍參賽，競爭激烈，路竹高中代表隊在教練王祥祐、助理教練莊秉翰指導，發揮高超的球技與團隊精神，於賽場上脫穎而出，奪得佳績。

主教練王祥祐憑藉全面的戰略部署與嚴謹的訓練計畫，帶領隊伍穩步成長，助理教練莊秉翰專注於技術細節與場上應變，2位教練攜手合作，讓球隊拼戰後獲勝。（路竹高中提供／紀爰高雄傳真）

路竹高中共計榮獲高中男子組，穩健發揮，摘下全國第二名，實力備受肯定；國中女子組奮勇拚搏，榮獲全國第三名，展現頑強鬥志；國中男子組默契十足，奪得全國第三名，彰顯團隊合作精神。

表現成績亮眼，來自學生們長期訓練汗水與努力，以及教練團隊的專業指導與支持，主教練王祥祐憑藉全面的戰略部署與嚴謹的訓練計畫，帶領隊伍穩步成長，助理教練莊秉翰專注於技術細節與場上應變，2位教練攜手合作，讓球隊拼戰後獲勝。

校長盧正川肯定球隊表現，並表示，路竹高中巧固球隊在中正盃中展現了傲人的實力，成績輝煌，不僅為學校爭光，也為高雄市在全國舞台上留下了深刻的印象。（路竹高中提供／紀爰高雄傳真）

路竹高中巧固球隊主委黃慧玲表示，賽事能夠順利參加並取得佳績，要感謝各方的支持與贊助，正是因為大家的支持，巧固球隊的孩子才能無後顧之憂，全心投入賽事。

校長盧正川肯定球隊表現，並表示，路竹高中巧固球隊在中正盃中展現了傲人的實力，成績輝煌，不僅為學校爭光，也為高雄市在全國舞台上留下了深刻的印象，期盼未來球隊能在更多賽事中繼續突破，再創佳績。