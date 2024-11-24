嘉義耐斯王子大飯店第18屆耶誕心願卡今（24日）溫馨登場，今年有500位弱勢孩童許願，期待因社會大眾認領而圓夢，有單親家庭兒童為幫手術後休養的媽媽準備早餐，祈願一個烤麵包機，也有棒球投手因家中火災，為校征戰的棒球手套付之一炬，祈願能夠得到一副新手套，也有小女孩因家境貧困、人口又多，希望有一床冬被度過冬天，許多孩子的心願在外人看來很小很小，卻有著孩子大大期盼，台灣世界展望會盼大家一起用愛讓孩子耶誕心願達成。

參與來賓與20位孩童一起掛心願卡。（呂妍庭攝）

耐斯王子大飯店聖誕心願卡活動堂堂邁入第18屆，今年持續與嘉義市政府、嘉義家扶中心、台灣世界展望會3單位合作，希望能為500位弱勢孩童圓夢，讓他們在聖誕節前能夠如願拿到聖誕禮物，今心願卡活動啟動儀登場，20位弱勢孩童在大廳聖誕裝置掛上心願卡，期待社會大眾認領，會場中也擺放所有孩童的心願，吸引參與來賓、住宿旅客瀏覽，盤算著要為哪些孩子圓夢。

嘉義市副市長林瑞彥呼籲各界一起透過認養願望，幫助這群努力的孩子。（呂妍庭攝）

今由嘉義市副市長林瑞彥、社會處長李思賢、嘉義家扶中心主任沈明彥、主任委員黃國芳、台灣世界展望會主任徐本強、奮起福米餅執行長陳岱聲、湯姆熊歡樂世界耐斯廣場店經理袁文甫及耐斯王子大飯店總經理鄭百三人，陪孩子掛上心願卡，象徵認領儀式正式啟動。

林瑞彥說，心願卡是集眾人之愛的活動，連辦18年不容易，他在活動前特地跟主辦單位了解，發現其中有國小棒球隊的投手因為家中失火生，珍貴手套付之一炬，許願能夠拿到新的手套，也有優秀的競速直排輪選手祈願能收到新的直排輪鞋，奪得更好的成績，更上一層樓，呼籲各界一起透過認養願望，幫助這群努力的孩子。

嘉義耐斯王子大飯店第18屆耶誕心願卡今（24日）溫馨登場，今年有500位弱勢孩童許願，期待因社會大眾認領而圓夢。（呂妍庭攝）

鄭百三表示，聖誕心願卡活動在各界支持下，歷經疫情仍持續不中斷，迄今已18年，非常不容易，非常感謝社會大眾的熱情相助，讓孩子們在冷冷的天氣下，感受到這分溫暖。500張心願卡代表著500個孩子們的希望，孩子的聖誕願望都很微小，想要襪子、鉛筆、水壺、存錢筒、填充娃娃等，也有孩子想要保暖外套、新鞋子、保暖的被子、書桌、文具等，在一般家庭中看似唾手可得的生活用品，對這群孩子來說，卻是期盼已久的聖誕禮物，也期待大家一起來做公益。

鄭百三也在記者會現場認領了一張心願卡，這名弱勢孩童許願想要與家人享受一頓聖誕大餐，鄭百三允諾為他們全家人圓夢，同時感謝關係企業-耐斯企業（股）公司、愛之味（股）公司、第一生技（股）公司響應這場活動，捐贈物資給孩子們；也感謝奮起福企業執行長陳岱聲執共襄盛舉，讓孩子能夠品嘗到幸福82號米所研發的《嘉義限定版米乖乖》外，也認領孩子的心願，此外，金興玩具有限公司、湯姆熊歡樂世界、初八拉麵也都願意提供禮物給孩子，18年來，陸續獲得更多善心人士認同及參與。

第18屆聖誕心願卡聖誕心願卡活動24日啟動，預計於12月21日舉辦贈禮儀式，認領程序請上飯店官網www.niceprincehotel.com.tw活動網頁查詢。