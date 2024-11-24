台鐵452次EMU3000型列車本月初發生「煞不住」，擠壞轉轍器還滑行逾2公里，若非對向列車晚點，否則將釀成對撞意外，事後有員工質疑車子有問題，台鐵則回應，當時應為颱風後風雨大，軌道佈滿落葉與雜草，導致軌面摩擦力喪失，事後提出4項改善。

據了解，台鐵452次EMU3000列車11月2日原定與401次列車在台東海端站交會，452次司機員依號誌進行減速，不料列車減速不如預期，立即緊急煞車，但車速無明顯降低持續空轉滑走，一路擠壞轉轍器，總共滑行了2.2公里才停下。

所幸對向的401次列車晚點，且調度員緊急通知列車退後，2車距離約2公里，沒有釀成對撞意外。有台鐵員工指出，類似事件去年也發生過一次，質疑是車輛有問題。

台鐵回應，452次列車的司機員緊急煞車發現列車持續滑走，立即按下車上「防護無線電發報按鈕」，通知附近列車緊急停車，避免危險，並通報行控中心控制員，最後停於K120＋700處。

同時間第401次列車已由關山站開出，第401次司機員收到防護無線電訊號及行控中心控制員通知後立即停車，停於K122＋840處，與第452次相距2.14公里，並未進入452次所在的閉塞區間。

台鐵表示，本案經調查後，發現主要是颱風過後降雨量大，軌道佈滿落葉與雜草，導致軌面摩擦力喪失，且該處為千分之9.9下坡路段，導致列車滑走擠壞轉轍器。

台鐵強調，自EMU800型電聯車起，新車購案均訂有RAMS可靠度、可用性、可維護性及安全性的要求，並由第三方公正單位執行驗證與認證，EMU3000型的煞車系統可靠度需達到SIL 4之最高安全等級，辦理型式測試時，測試項目亦包含濕滑軌面空轉／滑走功能測試，也經過下坡道煞車測試，列車設計及性能符合規定。

台鐵提出4項改善措施，颱風後復駛前路線巡查增加軌面覆著異物檢查項目；針對軌面覆著異物加強清洗；軌面覆著異物未完成清洗前，明訂該區段列車降速行駛；有關颱風後路線巡查及防止列車滑走措施，新增於本公司SMS風險危害因子管控及預防，並修正相關規章，以確保安全。