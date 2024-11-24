香港影視大亨向華強與陳嵐的兒子向佐，曾向李連杰拜師學藝，之後演出過多部武打片。近年來他除上綜藝節目外，也開始直播帶貨；日前他與網紅「藥水哥」一起聯合直播時，連換多套女裝，甚至穿上細肩帶中空露肚背心，網上驚呼，「向佐到底是怎麼了！」。

向佐在與網紅「藥水哥」直播時挑戰做服裝改造，可以發現向佐臉上的妝容對比過去更加艷麗了一些，而他過程中大膽嘗試多套女裝，無論是淺杏色外套搭配紫色緞面圍巾，還是削肩背心，都駕馭得不錯，且每每換裝完出場時，態度相當大方、自信。

向佐在與網紅「藥水哥」直播時挑戰做服裝改造。（圖／翻攝自微博）

不過，當他換上細肩帶中空露肚背心，外搭小香風外套的造型時，面對直播間員工不斷喊：「太帥了！完美，根本是模特兒」，似乎讓他有些害羞。之後他將外套脫衣一半，轉身露出美背，再度引起現場驚呼，一旁的工作人員還說，向佐背面超多痣，更忍不住當場數了起來，畫面相當逗趣。

向佐之後更換上細肩帶露肚裝。（圖／翻攝自微博）

直播曝光後，與他相關的關鍵字都登上熱搜，網友紛紛留言詢問向佐到底怎麼了，「誰來告訴我向佐現在到底算什麼賽道！但男可女的賽道確實沒什麼人走，他是玩開心了，向佐變成這樣在座的各位都有責任哈哈哈」、「向佐這是找到了自己紅的風格了嗎」、「視覺的衝擊」、「辣眼睛啊」、「感覺是放飛自我了」。

其實這並非向佐首次穿著女裝，他不久前才跟母親向太借來毛皮大衣，穿著出席「微博視界大會」的紅毯，且他在媒體區拍照，舉起右手時，大衣左邊突然滑落，導致他不但露肩還露點，而「向佐走光」的詞條也瞬間衝上微博熱搜。