台中霧峰區昨（23日）下午發生一起離奇的車禍，1輛自小客經中正路由霧峰往大里方向行駛，經乾溪路（口）時突向右飄搖騎上人行道，撞上年輕的賴姓夫妻和岳母3人，車禍事故不但造成3名行人受傷送醫，警消到場訝然發現自小客內連駕駛擠了6人，6人也分別受到輕傷，幸9名傷者全無生命危險，事故原因仍待調查釐清。

這起車禍發生在昨天4時許，38歲李姓女子開自小客沿中正路由霧峰往大里方向直行，當時30歲的賴姓夫妻和岳母3人剛好從路橋旁人行道往霧峰走，未料就被自小客撞上，3人分別手腳擦挫傷送醫，其中賴男和其岳母疑有腦震盪傷勢較重。

而自小客駕駛及乘客也因車子撞上人行道均受到擦挫傷送醫，警消獲報到場，訝然發現自小客上竟擠滿7歲到38歲6名男女，李姓駕駛載著4個小孩以及大女兒的男友一共5名乘客上路，已明顯超載。

霧峰分局交通分隊小隊長黃孝文指出，當場酒測李女酒測值為0，祥細肇事原因待交通警察大隊分析研判。唯李女超載5名乘客，違反《道路交通管理處罰條例》可處3000元以上1萬8000元罰鍰，已依法舉發。