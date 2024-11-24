「右堆發源地─武洛客底文化發展計畫」啟動儀式，來賓們完成六堆拼圖後，客委會綜合規畫處長陳瑞榮（左）貼上最後一塊地圖武洛社區。（羅琦文攝）

「右堆發源地─武洛客底文化發展計畫」，24日在武洛福安宮舉行啟動儀式。（羅琦文攝）

「右堆發源地─武洛客底文化發展計畫」啟動儀式現場，有客家傳統美食紅龜粄製作。（羅琦文攝）

六堆客家已有300年歷史，其中屏東縣里港鄉武洛社區被視為右堆發源地，為了追本溯源，屏東縣政府客家務事務處啟動「右堆發源地─武洛客底文化發展計畫」，24日在武洛福安宮舉行啟動儀式，希望讓外界重新看見武洛的客家文化，同時也希望重新建構右堆人從武洛到高樹、美濃開墾的路線，見證六堆歷史。

屏東縣政府客家事務處指出，屏東縣有些客家部落雖然不在客家鄉，但仍保有客家文化精神，客底文化就是希望找出這些在地圖上被遺忘的「珍珠」；以武洛為例，當地被視為右堆文化的發源地，這些歷史脈絡亟需被看見

客家事務處表示，這次的計畫第一階段會先以武洛社區與客家文化的脈絡為主，接下來會進一步探討武洛溪、平埔族武洛社等在歷史中扮演的角色，透過文史的爬梳，讓武洛的客底文化愈來愈清晰。

客委會綜合規畫處長陳瑞榮特別南下出席啟動儀式，他表示，客委會將持續投入資源，來推動客家文化發揚，尤其是具備客底文化的小型社區，讓更多民眾及在地鄉親更加了解自己的文化根柢。

執行計畫的屏北社區大學主任邱怡蓉表示，武洛客底文化發展計畫透過武洛地區客底文化的啟動，希望帶動更多不同的族群對客家文化的重視與關注，先從文史部分著手，找出上、下武洛遷徙到美濃及高樹地區的經過，再透過參與式文史田調、文化體驗等方式號召在地人加入，並與在地學校載興國小辦理教材編寫與戶外教學、出版製作等，藉由在地鄉親參與式的親身投入，形成社區凝聚力、提升屏東客家文化能見度。

里港鄉長徐國銘說，武洛社區是里港鄉內唯一的客家部落，居民大多務農，雖然300年間被周邊的閩南村落包圍，但武洛的客家語言文化並沒有消失，部落耆老仍是以客語交談，老宅也仍保有客家文化的精神，武洛社區最大的願望就是參加六堆運動會。

根據當地客家耆老代代傳承的記憶，當年右堆的先民就是從武洛移民至高樹、美濃，而形成後來的右堆，武洛其實是右堆文化的源頭，當地人常說，六堆歷史300年，武洛則有320年，武洛人對這段歷史依然津津樂道。

邱怡蓉說，為爬梳這一段右堆發源的歷史，再次發揚武洛社區的客家文化，透過「認識」及「體驗」，帶動新一代的武洛人認識自我族群身分及文化特質，希望藉此讓外界更了解武洛社區的的客家文化及歷史地位。