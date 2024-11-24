Russell Westbrook was HYPED after hitting the three ball 🗣️



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金塊24日竟然只用第三節，就徹底打爆了湖人！金塊靠著第三節猛轟37分，且只讓湖人攻下15分的懸殊單節得分差距，最後以127比102逆轉痛宰地主湖人，才剛迎接愛子出生回歸的「小丑」約基奇，貢獻34分、13籃板及8助攻的接近大三元演出，當屬金塊逆襲頭號功臣，麥克波特也拿24分、11籃板。

原本打完上半場，湖人還以63比57領先，沒想到第三節徹底風雲變色，金塊第三節一開始就打出8比0超前攻勢，接著又是一波13比3小高潮，把領先差距擴到兩位數，光在第3節，金塊猛攻37分，反觀湖人只拿15分，自然場上局面瞬間改觀。

打到比賽還剩9分44秒，金塊更以103比80大幅領先，就連湖人仍不放棄，可是打到最後4分23秒，湖人落後差距已經來到26分了，湖人總教練雷迪克自然只能選擇把所有主力換下場休息，畢竟這樣懸殊的差距，湖人再怎樣也不可能追上了。

湖人今天以里夫斯19分最高，詹姆斯18分、7助攻與6籃板，安東尼戴維斯雖拿14分、10籃板，但他面對約基奇防守，全場投19中6，含三分球投2中0，整體手感確實有點冰冷。