土、洋牙醫今天掀戰！本土小牙醫聯盟今天偕同牙醫系教授、醫護人員、學生上街頭抗議，要求衛福部限縮國外學歷牙醫實習名額，每年不能超過本土牙醫招生總額的10分之1，約30人，且實習名額上限必須入法。衛福部表示，牙醫師需求每年都會變動，總額問題是公共議題，民主國家可以討論，若認為有必要，可提出修法。

本土小牙醫聯盟呼籲應進行「醫師法」修法，將國外返國的牙醫師實習名額自現行的50人，限縮為每年本土牙醫系學生實習名額的10分之1，約30人。

本土小牙醫聯盟呼籲應進行「醫師法」修法，將國外返國的牙醫師實習名額自現行的50人，限縮為每年本土牙醫系學生實習名額的10分之1，約30人。（圖／本土小牙醫）

衛福部口腔健康司司長張雍敏對此回應表示，國內牙醫師的需求隨時都在變動，以她來說，她自己也是牙醫師，她年輕執業時，當時因女性受家庭因素影響較少行醫，因此男、女牙醫師比為9：1，但如今已經是1：1；也就是說，牙醫人力的供需因素是有變動性的。

正因人力會受到諸多原因受影響，張雍敏表示，因此現行法規規定，每年的50人的牙醫師實習額度，都是邀請臨床專家、學界、以及社會公正人士等專家共同討論定出來的人數，若外界認為要減少，已經是公共議題，必須循修法管道，台灣是民主國家，可由立委提案，衛福部再邀集專家、社會公正人士等進行討論、擬定草案、修法討論等程序。

至於，本土小牙醫聯盟質疑，衛福部推出的「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，根本無法改善偏鄉醫療潰乏現況。

張雍敏說，目前偏鄉計畫屬於新興計畫，屬於行政院「上位型計畫」，也就是，自114年才會開始編列經費，因此先多設定投入型計畫為主，初期就是鼓勵大家投入，當計畫順利推動後，接著才會有細部作業計畫，如將原先為一周3診，增加至8診等，成果型評估指標，而細部作業的評估指標目前正在進行規畫，也將尋找專家一併討論母計畫上路後，才會有細部作業計畫。