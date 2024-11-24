眼鏡沒壞就可以一直戴？對此，眼科醫師粘靖旻表示，鏡片也會老化，如果在打電腦或閱讀時，常感覺眼睛痠澀、頭痛、看不清楚，或是夜間視力變差，甚至要閉著一隻眼睛才能對焦，小心是鏡片已經老化、過期，或者是度數不合適，要及早去檢查視力，並更換新的眼鏡。

粘靖旻在臉書粉專PO文指出，許多人戴眼鏡後，經常會忽略眼鏡是否已經過期？或不適合自己的視力需求，其實隨著時間的推移，視力可能會發生變化，鏡片也會逐漸老化，若出現下列4種情形，就該注意是否該換眼鏡了。

■視力模糊：如果你發現看東西的時候，越來越不清楚，這很可能意味著你的視力已經改變，眼鏡度數不再適合你，或者是鏡片已經出現刮痕，影響你的視野與視力。

■眼睛痠澀、頭痛：長時間戴不合適的眼鏡，會導致眼睛疲勞，甚至引發頭痛，當你需要不斷地調整眼睛的焦距，才能看清物體時，眼部肌肉會過度使用，引起眼部痠澀、脹痛或頭痛，這都可能是眼鏡度數不合適的信號。

■夜間視力變差：夜間視力變差通常原因是，眼睛對光線的反應能力減弱，而這可能與眼鏡度數不合適有關，視力變差會增加夜間駕駛的風險，這時候請盡快就醫，評估是否需要更換新的眼鏡，來改善夜間視力。

■雙眼視差增加：若出現無法同時對焦，甚至需要閉上一隻眼睛，才能看清東西，應該馬上進行視力檢查，這可能代表需要更換不同度數的眼鏡，來調整雙眼的視力平衡。