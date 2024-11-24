到公司行號面試，須經過單位主管的各種提問，社會新鮮人大雄近日到銷售公司應徵，面試的主管問「鉛筆姓什麼？」3名求職者的答案都很讓面試官滿意，但最後決定錄取大雄，因大雄的答案最靈活，贏了另外2名職場老鳥。

據大陸網站「壹讀」報導，大雄大學選讀的科系是市場營銷，大學時到企業實習經驗，短短3個月內就替公司做到銷售冠軍，畢業後他找銷售類相關工作，朋友介紹到上市公司面試營銷主管，當天還有其他2位求職者，都是職場老鳥。

公司主管先針對銷售專業知識，以及技能方面進行考核，再詢問銷售相關問題，3位求職者的答案都讓人滿意，公司主管決定再出題問「鉛筆姓什麼？」第1位求職者馬上回答，「姓木，因鉛筆是用木頭做的」；第2位求職者認為是姓鉛，「因為我們都稱它是鉛筆」。

輪到大雄回答說，「他們兩個的答案都不對，真正的答案應該是『削』，因為削鉛筆」。面試官對3人的答案都很滿意，但最後決定錄取大雄，因大雄的思維比其他兩人更靈活。