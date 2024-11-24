已婚心理師阿豪因工作結識人妻護理師娜娜，兩人展開長達5年的婚外情並產下一女，遭人夫大偉（均化名）抓包後憤而提告求償180萬餘元。高等法院審理，判賠48萬元為妥。全案確定。

判決指出，阿豪於高雄某所醫院任職心理師，並在2019年間因心理諮商結識護理師娜娜，不顧對方已婚仍展開猛烈追求，兩人交往5年間多次發生性關係，更產下一女。直至阿豪的妻子察覺丈夫出軌，婚外情才因此曝光。

工程師人夫大偉主張，得知女兒並非自己的親生骨肉後，心情備受打擊，憤而連帶坐月子、孕期住院、撫養女兒以及精神撫慰金等費用，一共求償180萬餘元。

阿豪坦承確實與娜娜發展婚外情，但卻表示大偉早在2021年知悉女兒並非親生，也從未支付一筆撫養費用，且他長期居住日本和其他女子交往，而夫妻長期分隔兩地，早已貌合神離、形同陌路，婚姻關係名存實亡。

高等法院審理，調閱親子血緣鑑定後，確認該名女兒是娜娜和阿豪所生，並審酌雙方職業、家庭及經濟等情狀，判阿豪須賠償撫養費、精神慰撫金等共48萬元為妥。全案確定。