中華隊睽違32年打進世界棒球12強冠軍賽，今晚將與日本爭冠，有網友回顧這一周的比賽，好奇是哪一記擊球最關鍵，引發大家熱烈討論，一面倒指出是預賽對戰韓國時，陳晨威那一擊滿貫砲，「現在想還是像做夢，幫整隊打出信心」、「沒那發可能換韓國進了」。

一名網友今天在PTT棒球板發文，從預賽一直看到現在，中華隊不可思議地打入總冠軍賽，每個球員都眾志成城才有今天的成果，問大家有沒有覺得哪一場球賽是最關鍵的。對他而言，就是預賽第一場對韓國至關重要，「坦白說預賽6搶2基本上日本已經佔一個名額，拿下韓國關鍵的一擊就是陳晨威的滿貫砲」，第一場贏了之後等於吃下定心丸，最後結果是韓國預賽拿下第三，中華隊晉級，直呼「沒有那支關鍵滿貫砲，今天就是日韓進東京複賽了。」

貼文PO出後，許多人也紛紛留言：「貓男陳晨威滿貫砲，現在想還是像做夢」、「沒那支滿壘全壘打GS，今天應該去不了東京，只能去東區」、「貓男滿貫砲就等於大谷打教士三分砲一樣，幫整隊信心打出來走到最後」、「陳晨威如果直接出局，搞不好那場我們直接吞鴨蛋輸球」、「絕對是貓男滿貫砲，把信心建立起來 不然一定綁手綁腳」。

還有人表示，「貓男這支GS 應該可以列為國家隊史上有名的全壘打」、「貓男GS，一切基礎都從這一發延伸的」、「問就是貓男滿貫砲一發定錨，就此台灣一路殺到底」。另外還有人指出「江坤宇清壘三安」、「富蘭戈最關鍵阿」。

陳威晨在預賽台韓大戰中擊出滿貫砲，讓全場球迷沸騰，更替中華隊的勝利打下基礎，而陳晨威在加入職棒之後都沒有滿貫砲經驗，連他也沒想到會在12強解鎖成就，直呼「打出去的這一刻全場沸騰，讓我很亢奮也很感動，沒想到生涯第1支滿貫砲會在國際賽打出來。」