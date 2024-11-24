桃園市長張善上任以來以推動「智慧桃園」主軸，其原則是以「科學決策、數據治理」，用智慧科技來解決城市問題，有鑑於此桃園市政府警察局亦自12月1日起推動桃園市交通違規逕舉通知單全面電子化，以期減少同仁壓力，方便管理，減少弊端；蘆竹分局為讓同仁能熟悉使用流程，於11月19至22日辦理4天講習，讓同仁對電子違規逕舉通知單使月流程更加順手。

許多民眾都有違規停車遭開單經驗，如果駕駛當下不在場，警方就會先開出「違規停車逕行舉發標示單（＼俗稱白單）」置放於違停車輛上，後續才會寄發「舉發違反道路交通管理事件通知單（俗稱紅單）」正式裁罰，放置標示單是為了避免同一違規停車行為未逾2小時，遭不同員警重複舉發而產生民怨，標示單並非法令規定之表格，僅供執勤人員辨識之用，對民眾不具拘束力，即使員警沒有放置標示單，只要違規行為屬實，仍會遭到舉發。

過往桃園市政府警察局白單的處理流程是員警在現場以手寫方式開立，現行則以手持藍芽印表機列印電子白單，之後返所將資料、違規照片上傳逕舉系統後再寄發正式的紅單，為簡化製單流程，預計12月1日起比照其他縣市警察局白單全面電子化，員警於違規現場使用警用小電腦開立白單及拍照，後續將由警政系統自動進行白單轉換紅單作業，節省時間也避免紙本白單之弊病。

蘆竹警分局長林鼎泰表示，新式電子白單為長條型與傳統四方形手寫白單不同，收到白單時先不需要繳費，後續會再寄發紅單讓民眾憑單繳納罰款，也可以使用監理單位的網站或APP查詢是否有未繳納之罰單，避免逾期還要多繳衍生出來的滯納金，另也呼籲駕駛人遵守交通規則才是避免被開罰的最好方式。