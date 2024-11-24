據新華社報導，大陸國家數據局23日發佈消息，根據最新印發的《可信數據空間發展行動計劃（2024—2028年）》，到2028年，中國將建成100個以上可信數據空間，形成一批數據空間解決方案和最佳實踐。

什麼是可信數據空間？

行動計劃給出可信數據空間的明確定義——

可信數據空間是基於共識規則，聯接多方主體，實現數據資源共享共用的一種數據流通利用基礎設施，是數據要素價值共創的應用生態，是支撐構建全國一體化數據市場的重要載體。

當前，數據要素的流通多是點對點，效率低、成本高，安全可控性比較差。如果利用規則和技術打造一種「靠譜」的基礎設施，讓更多主體進入「空間」內，一起創造更多數據服務、數據產品，就能實現數據價值增值。這是可信數據空間要實現的目標。

「傳統意義上的基礎設施，如通信、計算等，往往是高度標準化的，先建設再推動應用創新，但可信數據空間是以應用為導向的，每個空間的參與主體和應用模式各不相同，技術方案要根據實際需求『量體裁衣』。因此可信數據空間更是一種數據應用生態。」中國信息通信研究院信息化與工業化融合研究所所長劉默說。

劉默表示，未來隨著可信數據空間的建設發展，各個空間之間將實現互聯互通，就能在更大範圍內建立起一套數據資源流通利用的技術體系。從這個角度理解，數據空間也具備數據基礎設施的屬性。

5類參與方共建空間3種能力

空間裡，按職責分為5類參與方：可信數據空間運營者、數據提供方、數據使用方、數據服務方和可信數據空間監管方。他們共同打造規則清晰、技術可信、供需活躍、服務創新的生態體系，最終確保空間具備可信管控、資源交互和價值共創的能力。

北京交通大學信息管理理論與技術國際研究中心教授張向宏說，可信數據空間運營者負責制定並執行空間運營規則與管理規範，可以是獨立的第三方，比如行業協會、平台型企業等，也可以是數據提供方如製造企業、金融機構等，或者由數據服務方如提供數據開發、數據中介、數據托管等服務的主體承擔。

培育推廣5類可信數據空間

長虹雲計算與大數據研究中心副總經理唐博分享了長虹控股集團正在打造的數據空間應用場景：針對訂單客戶對產品質量的需求，將訂單生產過程數據在可信可控可追溯的前提下與客戶共享，產品質量透明公開，讓客戶放心。供應鏈歷史數據經過脫敏處理後，可作為鏈上企業向金融機構申請融資貸款的增信依據，保障其資金充足，維護供應鏈安全韌性，讓供應商安心。

唐博所描述的，正是龍頭企業利用自身掌握的數據資源，構建企業可信數據空間，促進產業鏈上下游高質量發展的一種嘗試。

除了企業外，行動計劃還提出要開展行業、城市、個人、跨境等可信數據空間建設，既與數據資源開發利用的重點領域選擇相契合，也與推進數位化轉型的重點方向相匹配。

今年8月，在貴州貴陽舉行的2024數博會上，南方電網正式啓動了南方能源行業數據空間建設，已有來自能源、通信、設備製造、交通、數據交易所等32家單位加入生態合作倡議。

南方電網數字化部總經理龍雲告訴記者，行業數據空間，往往是為瞭解決行業共識問題，促進行業整體發展。要實現電網穩定運行離不開設備，南方電網正與設備廠商緊密合作，通過數據空間實現這類數據的合規安全開放，研發相應的數據產品，幫助設備廠商提高變壓器性能、提升設備競爭力，更好支撐電網穩定運行。

加快推動可信數據空間規模化應用

當前，中國數據空間與全球發展同步，總體以點狀探索為主。想要形成規模化應用，尚需一段時間。

劉默表示，在當前階段，需要建立一套可信數據空間的培育機制，既要充分發揮市場作用，鼓勵更多主體進行探索，也要通過產業聯盟、行業專家給予專業幫助。此外，還應該圍繞身份認證、數據目錄、使用存證等領域建立公共服務能力，降低空間建設的探索成本。

龍雲認為，當前空間建設尚未形成統一的標準和規範，各類數據空間在技術架構、接口協議等方面可能會存在差異，對未來實現互聯互通和協同合作帶來困難，需要加快構建統一規範的技術標準，降低互聯互通的技術門檻。

大陸國家數據局數據資源司有關負責人表示，將統籌利用各類財政資金，加大可信數據空間制度建設、關鍵技術攻關、項目孵化、應用服務等方面的資金支持，並充分發揮產業聯盟、標準化組織、行業協會等引導作用，促進可信數據空間制度規則、技術研發、能力構建、運營推廣、市場服務等方面的交流與合作。