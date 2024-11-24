立法院民進黨團總召柯建銘因腳傷開刀住院，綠委鍾佳濱手臂韌帶撕裂，前往醫院治療，黨團幹事長吳思瑤今天曝光自己到醫院探視柯建銘與鍾佳濱的合照，她表示「在醫院，也在開黨團會議」。（摘自吳思瑤臉書／楊亞璇台北傳真）

立法院民進黨團總召柯建銘因腳傷開刀住院，綠委鍾佳濱則是手臂韌帶撕裂前往醫院治療，黨團幹事長吳思瑤今天曝光自己到醫院探視柯、鍾時的合照表示，「在醫院，也在開黨團會議」。

在探視照片中，只見柯建銘在病床上面帶微笑，吳思瑤手比愛心、鍾佳濱則是比讚。吳思瑤說，周末都在北投、天母陪選民，來榮總探望柯建銘和鍾佳濱成了她行程中的小歇片刻，也藉機商議討論未來的議事攻防。

吳思瑤感嘆，「擔任黨團幹事長不過10個月吧，感覺每一會期都像一屆4年那樣漫長。衷心感佩柯總召多年的無私投入，從不言苦」。

「敵人的無情詆毀是妳身上的光榮勳章！」吳思瑤說，疲累難熬的時候她總是想起柯建銘的鼓舞勉勵，支持著她無畏無懼，繼續拚搏。

吳思瑤指出，鍾佳濱也是她的大前輩，她第一個實習工作就是1997修憲時在民進黨國大黨團當助理，當時鍾就是國大代表，她還是大學生。

吳思瑤說，鍾佳濱一直是她心中的從政楷模，有學術底蘊又有行動力、接地氣，從政30年還能懷抱滿滿衝勁和理想性，很不容易，在前輩的豐功偉業之前她真的自慚形穢，覺得自己要更加油。

她表示，謝謝兩位黨團兄長一路提攜指導她，「快快出院，一起戰鬥」。