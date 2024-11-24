世界12強棒球賽冠軍賽今晚6點（台灣時間）點燃戰火，中華隊距離勝利只差最後一哩路。特地前往日本應援的統一獅啦啦隊「Uni-Girls」成員芮絲，在東京街頭藥妝店巧遇中華隊球員岳東華，還直接當著本人面前跳起應援，讓岳東華忍不住遮住臉尬笑。

芮絲是在逛藥妝店時，突然發現中華隊球員岳東華的背影，只見他蹲在地上挑選東西，於是便走到後方哼起岳東華應援曲，還立刻搭配手勢，岳東華當下一度傻眼，但還是忍不住遮住臉尬笑。由於平時都是搭配音樂跳應援，讓難得開口清唱的芮絲，跳到忍不住笑場。不過岳東華還是很有禮貌地看完全程，芮絲跟友人最後不忘幫他加油打氣：「東華明天加油，東華加油」 ，岳東華則是禮貌性揮手致意，讓芮絲笑稱：「他好尷尬喔」。

影片曝光後，不到一天就吸引3.5萬人按讚，網友紛紛留言：「東華：x，我的應援怎麼跳的這麼醜」、「你不尷尬，尷尬的就是東華」、「東華一臉i人樣哈哈」、「不是下班了嗎?怎麼還會有應援」、「他臉大寫著尷尬我快笑死」、「岳東華以後就記住你了」、「我想聽聽東華的心得」。

岳東華、江坤宇昨在12強複賽台日大戰，8局下接連展現美技，讓日本隊三上三下無功而返，投手黃恩賜也對兩人比出大拇指，給予高度肯定，對此，岳東華謙虛表示：「就是盡我最大的努力」。