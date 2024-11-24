徐釗斌親自參加拍攝反詐騙影片，提醒民眾加強防詐意識。（鼓山警分局提供／郭良傑高雄傳真）

為宣導防詐，高雄市警鼓山分局長徐釗斌與同仁以時下年輕人喜愛的邊走邊拍短影音風格，將周杰倫歌曲融入台詞，提醒民眾小心「詐騙在當前」，尤其是網路購物需提高警覺，希望透過結合廣播宣導以及分齡分眾實體宣導，致力於減少詐騙案件發生。

徐釗斌以輕鬆幽默的方式，以流行歌詞結合影片，與分局同仁以對話方式，拆解詐騙集團利用時事手法，包括偽造演唱會門票、假冒主辦方徵才、傳送「限時優惠」連結等，誘騙民眾付款或提供個人資訊。

徐釗斌強調，詐騙集團常營造緊迫感，讓受害者匆忙下決定，最終陷入金錢損失的陷阱。短片不僅分析詐騙模式，也提供實用的防範建議，強調購票務必選擇官方平台，避免因貪小便宜而受騙。

徐釗斌親自上場拍反詐影片，內容深入淺出，提供網路及廣播電台播放，將防詐知識帶入大眾生活，讓宣導觸角更加廣泛。分局持續多元化宣導手段，以深入鄰里、學校，宗教團體，各類公司行號等方式，期望全面提升民眾對詐騙防範意識。

對打擊詐騙不遺餘力，鼓山分局結合轄區內金融機構及超商等單位，積極推動「阻詐守門員」計畫，今年1至11月，成功攔阻詐騙金額高達3千5百餘萬元。警方呼籲民眾，面對陌生訊息或不明交易要求，務必冷靜查證，與家人朋友多加討論，必要時立即與警方聯繫，守護自身與家人的財產安全。