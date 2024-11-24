不少球迷23日晚上守在電視機前觀看世界12強棒球賽中華對上日本，但有民眾抱怨，到台北市天母艾廸墨西哥餐廳看店內直播，業者因球賽而提高低消，卻在球賽進行到第8局時，店家竟以打烊為由直接將電視關掉，顧客根本來不及找其他地方看球，最後是家人在電話中「口頭直播」才知道中華隊輸了。

有網友在臉書抱怨，23日和同學一起到天母艾廸墨西哥餐廳觀看中日棒球賽，電話訂位時店家便告知因為球賽的關係，2個小時的低消是600元、3個小時800元，網友也同意。但沒想到，球賽進行到第8局，店家說要打烊了，直接把電視關掉，讓網友傻眼，根本來不及找其他地方看比賽。更令網友氣憤的是，向店家反映後，店員態度非常不友善，只說「我們打烊了」，一轉身就繼續收餐盤。

「是我對消費的理解，有問題？還是我該回家看第9局？」網友說，最後她在回家的路上打電話給妹妹，妹妹用口頭直播的方式告訴她中華隊輸了。她也氣憤說，不會再去這家餐廳，「再一局就結束了，不能等一下嗎？」

24日晚上中日冠軍大戰即將登場，這名網友提醒要看比賽的人一定要記得確定，如果是在餐廳看球賽，電視不能被關掉，「比賽中的時候，有人把電視關掉，你的感受是什麼？」

對此，台北市主任消保官楊麗萍表示，業者若以可觀賞球賽為誘因提高低消價位，即應提供符合雙方約定的用餐觀賽時間，不應以一般正常營業時間截止就停止提供服務。業者應妥適處理客訴糾紛並改善不合理行為，消費者也可以向各縣市政府提消費爭議申訴。