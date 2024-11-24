經台24線到霧台，在三德檢查所應辦理入山登記。（里港警分局提供／羅琦文屏東報導）

一輛自小客車昨（23）日要到屏東縣霧台鄉喝喜酒，經過里港警分局三德檢查所，未辦理申請入山登記直闖關卡，遭警方制止，情緊之下倒車時還撞到三角錐連桿。警方告誡並宣導相關規定，徐姓小客車駕駛在警方勸導後已配合，因此不開罰。

里港警分局表示，根據人民入出台灣地區山地管制區作業規定，申請入出山地經常管制區者，應填具申請書。未依規定申請入山許可，經勸離不聽依社秩法71條規定，於主管機關明示禁止出入處所，擅行出入不聽勸阻者，處新台幣6000元以下罰緩。

警方表示，一輛自小客車23日上午行經里港分局三德檢查所，疑未注意到停車辦理入山告示牌面，未進行入山臨櫃申請即擅自通過，遭檢查所員警即時發現制止，當場告誡並宣導相關規定。

里港警分局呼籲，民眾進入台24線三地門、霧台山區需辦理入山登記，除三德檢查哨外，位於台24線上的三地門分駐所、里港分局均可以辦理，亦可於3日前上縣警局網站登錄，以節省排隊時間。