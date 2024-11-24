一名網友在網路社群「Dcard」貼文表示，他的公司有很多福利是看的到吃不到，昨天有位年輕女秘書要請生理假，卻被男主管刁難，要求要有相關證明，女秘書生氣轉頭就走，沒多久就回來，直接把帶血衛生棉，丟到主管的桌上，然後就請假離開。這位網友表示，依照勞基法是應得的吧？希望女秘書好好休息一天。

網友們看完貼文紛紛表示，「直接拿帶血衛生棉出來真的好厲害，之前也遇過學校老師要家裡女孩提出證明，我是回老師是不是要拿衛生棉給你看才能請假?那位老師自己也是女性，搞不懂為何這樣為難」、「我一直想做的事居然有人實現了！ 超猛！」、「幹的好，曾經我差點氣到把沾滿經血的內褲拍給老闆」。

「我們還有同事請喪假被主管說可以提早說嗎 怎麼樣 是要我未卜先知還是當殺人兇手呢」、「前公司一個同事阿嬤剛過世，什麼訃聞都還來不及用，北七人資就一直叫魂一樣跟她要證明，她直接拍有阿嬤遺照的禮堂給人資看」。

「以前唸書的時候生理期無法上游泳課，老師要求我們趴下他一個一個用竹棍拍我們屁股，測試是不是真的生理期來有墊衛生棉，回想起來覺得好噁好可怕」、「請生理假主管是不能拒絕的，任何質疑都會違反性平法」。