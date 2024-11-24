為充分釋放生成式AI的商業潛力，Appier運用AI技術將廣告行銷的關鍵階段自動化，從分眾預測這類核心流程，到超個人化的內容創建，再到策略優化的進階應用，Appier 的 AI 解決方案能動態適應行銷人員多樣化的需求。憑藉其在「數據壁壘」、「差異化演算法」及「產業專精知識」的優勢，Appier將賦能客戶轉型為AI優先的組織，實現更高的投資報酬並保持市場競爭優勢。

Appier全線產品整合生成式AI的創新應用，包括：廣告文案與創意生成、強化推播訊息A/B測試、知識型對話機器人、銷售型對話機器人、顧客旅程Copilot、自動網站開發、數據分析Copilot自動生成顧客數據平台報告。

廣告雲方面，生成式AI能實現動態廣告創意優化，讓廣告持續與用戶互動，透過用戶與廣告之間的互動數據，更精準掌握用戶的心理狀態與行為模式。

個人雲方面，透過顧客旅程Copilot，行銷人員可透過自然語言提示快速建置全渠道顧客旅程，自動生成高成功機率的行銷計畫，以最小資源優化顧客參與度。另外，強化推播訊息，目前AI助手能將流量分配到多種推播版本，保留部分目標用戶作為控制組，利用歸因分析，找出互動率（瀏覽、點擊、轉換）最高的組別，進一步自動調整流量分配，確保資源投入到表現最佳的推播組合。

數據雲部分，過去行銷人員需要數小時分析報表才能獲取業務洞察，培養專精於特定領域的數據分析人才也相當困難。有了生成式AI，行銷人員只需輸入文字需求，顧客數據平台便能在數秒內生成報表，提供準確分析說明活動執行成果，讓客戶能專注於判斷和決策。數據分析Copilot功能可分析從首次接觸品牌到最終購買的行為路徑，評估各渠道對轉換的影響，並支援行銷活動即時策略的調整與優化。