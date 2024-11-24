頭份市公所「客家情、土窯夯」活動於24日在濫坑社區活動中心前方農田熱鬧登場，民眾體驗堆砌傳統土窯。（呂麗甄攝）

時序入秋，正是農家忙碌的季節。頭份市公所「客家情、土窯夯」活動24日在濫坑社區活動中心前方農田熱鬧登場，延續了客家先民「秋收冬藏」的傳統習俗。活動現場，民眾挽起褲管，赤腳踩進泥土，體驗傳統焢窯的樂趣。陣陣炊煙裊裊升起，彷彿在訴說著客家先民的智慧與勤勞。除了香噴噴的地瓜，還有客家文藝表演及在地農特產品展售，讓民眾在體驗傳統農村樂趣的同時，也能深入感受客家文化的獨特魅力。

頭份濫坑里焢窯活動熱鬧登場，活動現場民眾挽起褲管，赤腳踩進泥土，體驗傳統焢窯的樂趣。。（呂麗甄攝）

今年頭份市公所「客家情 土窯夯」在濫坑社區活動中心前方農田舉行，特別融入「節能減碳」理念，並推廣本地優良農產品，讓民眾在體驗客家文化的同時，共同參與環境保護。活動內容包括烘窯體驗、客家民俗及文藝表演，如大鼓鑼鈸打擊花鼓迎賓陣和客家文藝短劇等。

祖孫三代都能共同體驗傳統的樂趣。（呂麗甄攝）

頭份市長羅雪珠表示，烘窯活動是頭份市每年最具代表性的客家傳統體驗之一，不僅能讓孩子們了解客家文化，還能增進親子之間的感情，創造共同回憶。她強調，今年的活動不僅是一次文化體驗，更希望向市民傳達節能減碳的觀念。使用可再生能源如木材，減少對化石燃料的依賴，並推廣在地農產品，支持本地生產、減少碳足跡。

苗栗縣長鍾東錦表示，烤地瓜、烘窯，勾起了我們兒時的回憶。看到這麼多人一起參與，感受到頭份市公所的用心，讓大家在活動中增進感情，這不僅是一場活動，更是一場溫馨的家族聚會，讓祖孫三代都能共同體驗傳統的樂趣。