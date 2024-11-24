星期天中午，冰店二樓還空蕩蕩。（寶智華攝）

今年芒果進入尾聲，台南玉井芒果冰街業者從南投到屏東苦尋芒果，往年此時已有草莓銜接可賣，但今年多雨加暖冬，草莓目前量少價高，無法採用，若下個月青黃不接，將採用冷凍芒果應急。

玉井冰街今年營業額下滑，平時星期天要額外擺桌應付來客，現在桌子都放在店內，派不上用場。（寶智華攝）

玉井冰街業者指出，往年此時的星期天，店內中午時間一、二樓幾乎都滿座，今年不僅樓上空無一人，就連樓下也很難坐滿，評估全年總營業額與往年相較至少掉3成以上；他阿姨也在冰街開店，往年沒過12月絕對沒空出門旅遊，今年已去了日本，最近又要去韓國，可以窺見玉井冰街的生意明顯較往年差。

屏東利先生帶著兒子、兒媳與準兒媳到台南旅遊，沒想到又吃到屏東的芒果。（寶智華攝）

「北部冰店應該也蠻慘的」業者指出，每年11、12月已到芒果產期尾聲，只剩屏東還有「四季」品種的芒果，每年都被台北冰店業者高價收購一空，南部冰店業者只能眼巴巴看著，但他上周竟然還能進貨100台斤，過去從未發生這種狀況，推測應該是受出國旅遊潮影響，冰店業者也都苦撐著，不過這也讓南部業者找芒果的壓力減輕不少。

冰店業者近日苦尋芒果。（寶智華攝）

業者表示，去年此時，草莓已足量上市，他會事先告知消費者盡量吃草莓冰，坦言目前僅有冷凍芒果，讓消費者自行選擇。沒想到今年到現在還有芒果能賣，他上周遍尋南投、彰化、屏東等地的四季芒果，雖然有找到零星種植的，但多數是農民留著要在冬天缺芒果時自己吃的。估計12月就會沒有芒果可用了。

業者指出，令人欣慰的，他在四處找芒果時，發現屏東三地門的土芒果已開花，且花況不錯，預估明年三月就可採收，能夠緩解芒果缺貨窘況。

「現在草莓太貴，沒辦法用」業者指出，今年草莓遇颱風及多雨影響，產量少，價格高，他試買了2.5台斤，價格要上千元，僅能做5、6碗冰，實在不划算，要等到下個月量產價跌後，才能開賣草莓冰。