最強狗仔葛斯齊徹底槓上立委王定宇，繼「我想要妳」的曖昧截圖後，23日繼續公開另一張私訊，指稱王定宇傳訊調情「要穿怎樣來見我，拍給我看。」儘管之前王定宇已經委託律師提告，但葛斯齊似乎沒在怕、大動作不斷，他在關公廟前開直播，揪王定宇敢不敢一起來拜拜發誓；甚至話說得很重，強調自己如果有造假、P圖，願遭天譴，死無葬生之地。

葛斯齊表示自己現在人在嘉義拍戲，前一天在台南，而這段幾天如同冥冥中的安排，讓他「遇見一些人」。葛斯齊表示不少人要他「高抬貴手」，但他認為王定宇並無悔意、也沒道歉，因此不願罷手。葛斯齊甚至說之前王定宇放出的圖明顯是假的，他回桃園後肯定提告；並且表示自己從消息來源那裏拿到的截圖，一開始就先花8萬塊去查驗過，嗆聲對方律師敢不敢也去驗驗真假。

而人在關公廟前的他，一度發重誓強調沒造假、也沒政黨因素，「人在做天在看，我今天就敢在關聖帝君面前發誓，我以上所有的東西沒有一個在造假，也絕對不是P圖，如果有任何作假，任何要蹭你王定宇的行為，麻煩請天譴遭在我身上，我死無葬生之地。到現在我揪你去關公廟拜拜、發誓，你敢嗎？」

葛斯齊直言消息來源就是民進黨支持者，除此之外，自己也已經透過關係，找到王定宇的妻子李淑吟，「李淑吟所告知的一些事情，我到現在沒有公開給大家看。因為我針對的是你並不是你老婆，我只是很同情她，她非常可憐。」表示李淑吟現在很痛苦，因為她已經知道女方是誰，而且還並不陌生。

葛斯齊在關聖帝君廟前開直播。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

接著話鋒一轉，葛斯齊又指控王定宇破壞了別人家庭，「你老婆也許包容你，但外面男人不是這樣可以包容的！明白了嗎？你幹了什麼事情，我需要幫你回憶嗎？」直播中說王定宇害人離婚，讓一個原本美滿的家庭破滅、妻離子散；又說他差一點害一個人丟了性命，甚至點名台南某間派出所，早有筆錄，走過必留下痕跡。

21分鐘的直播，葛斯齊砲火猛烈，但仍沒有透露進一步細節。至於另一位當事人王定宇，自從委由律師提告後，只強調內心坦蕩，全面訴究到底，之後就噤聲不再回應。