勞動部前部長何佩珊因北分署霸凌案辭職，由民進黨立委洪申翰接任，民進黨政策會執行長王義川則遞補洪的立委之位。國民黨立委徐巧芯指出，王義川成為立委後，恐導致民進黨在立院的問政戰力下降，且王的發言若還像本來一樣，可能會被認為水準低落，因而遭恥笑。

對於洪申翰即將離開立院黨團，吳思瑤昨（23）日表示，自己是唯一很想哭、撞牆的人，這1年來民進黨沒有洪沒辦法打仗，基於私心，她很捨不得洪離開，但「割捨小愛要擴及大愛」，國家真的需要洪。

徐巧芯今天在中天政論節目《週末大爆卦》表示，過去立法院開會時，洪申翰一定會到場，朝野爆發衝突時，洪也會在最前線；此外，由於民進黨立院黨團總召柯建銘最近身體狀況不佳，現在都是由吳思瑤發號施令，洪時常會去幫吳的忙、可說是她的得力助手，但當王義川就任後，是否還能像洪一般配合她？

接著，徐巧芯點出，在她看來，把洪申翰換成王義川，有很大機率造成民進黨的問政戰力下降，因為儘管洪發言時常配合民進黨，但他在外交國防委員會質詢時，還是會點出政府目前的問題、該做的事都有做，但王上任後還會這麼做嗎？徐巧芯也直言，王義川過去在政論節目上的發言，也許能引起綠營支持者的認同、共鳴，但若在當了立委後還維持原狀，恐會被認為水準低落而為人恥笑。

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