勞動部近來霸凌事件，讓許多上班族心有戚戚焉。有研究發現，若覺得工作壓力大，建議別喝黑咖啡等苦味飲品、吃甜食或重口味食物，以免心情更沮喪，想讓心情好一點，可吃低糖份的水果、85%黑巧克力、低鹽堅果，或是檸檬、蘋果醋等酸性食物，有助提振精神，擁有積極的心態。

由一群營養師組成的團隊在臉書「Cofit 我的專屬營養師」PO文指出，苦味會讓人的情緒更加低落，尤其在壓力大的時候，建議別喝苦苦的黑咖啡，這樣可能讓你更崩潰，情緒down到谷底。

PO文並指出，心情不好時，也別吃太多甜食，「Scientific Reports」網站文獻指出，針對豬腦進行研究，持續的糖分攝取，會逐漸降低腦內多巴胺受體的量，愉悅感受會越來越低，建議心情不好時，可吃低糖份水果、85%黑巧克力等來替代甜食。

PO文並指出，根據「Chemical Senses」研究顯示，在壓力大時攝取高鹽食物，容易讓人陷入壓力與飲食的不良循環，因此，壓力大時應選擇低鹽飲食，例如堅果、無鹽零食，而酸味可以提升冒險精神，推薦檸檬、無糖蘋果醋等酸味食物，不僅低卡路里，還有助保持積極心態。

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