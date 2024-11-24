新竹縣政府24日與新竹縣肢體障礙協會共同舉辦「2024年國際身心障礙者日暨身心障礙楷模表揚活動」，表揚22名身心障礙楷模及17名身障家屬楷模，透過他們動人的生命故事，展現身障朋友及家屬堅韌的生命力。另外，縣府與家扶中心當天也在縣府前廣場，共同舉辦「2024年冬暖慈幼園遊會」，設置110個愛心攤位。

新竹縣政府與家扶中心24日在新竹縣政府前廣場，共同舉辦2024年冬暖慈幼園遊會。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

受表揚的楷模包括橫山鄉身心障礙協會會員戴金財，他雖因事故導致行動不便，但憑藉豐富的五金知識經營攤販，以積極態度實現自我價值，他表示，即使身體有限制，我們的心態不應該有任何障礙，只要努力付出，生活就能充實有意義。

就讀新豐國小的自閉症學童林品綸，擁有一雙獨特的彩色眼睛和繪畫天賦，雖然語言表達有障礙，但她樂於助人、勇於嘗試，不僅在繪畫比賽屢獲佳績，更榮獲國語日報小作家證書，展現堅強學習精神。

身為聽損兒童家長的劉喬温，不僅全心投入孩子的聽語治療，更在孩子成長後投身志願服務，以自身經驗鼓勵其他聽語障家庭，展現無私奉獻精神。

新竹縣目前身心障礙人口達2萬4141人，占全縣人口4.1％，社會處長陳欣怡指出，縣府重視身心障礙者權益，也盡力支持各項活動、福利，透過身心障礙者的人生故事，體會有愛無礙，縣府與議會也都願意支持，今年度的社福預算約52億，明年預算也有成長，期望達到友善共榮的願景。

另外，新竹縣政府與家扶中心24日在新竹縣政府前廣場，共同舉辦2024年冬暖慈幼園遊會，匯集近70個企業及團體、設置110個愛心攤位，包括豐邑機構與23個豐邑社區住戶的愛心響應。