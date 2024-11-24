72歲的泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）據傳有新歡，對象是貴妃詩妮娜先前的貼身侍女、年僅34歲的少將歐拉弄（Onanong Piyanart Vajiraphat）。有外媒稱，歐拉弄尚未獲得正式名分，但近日頻頻公開亮相，顯見地位不同，甚至還享有搭乘私人飛機、豪華更衣室等尊榮待遇。

泰國鮮新聞英文報（Khaosod）19日在X發文指出，泰王任命少將歐拉弄作為王室代表，出席當天在泰國古城大城府（Ayutthaya）舉行的臥佛儀式，貼文也公開穿著香檳粉色緊身套裝、挽著俐落髮髻的歐拉弄出席臥佛儀式的照片。

HM the King has appointed Lady Maj Gen Onanong Piyanart Vajiraphat as his royal representative to attend the celebration ceremony & robe-offering ritual for the Reclining Buddha at Wat Yai Chai Mongkol, in Ayutthaya Province, on Nov 19. #ayutthaya #thailand pic.twitter.com/lFVCxm0c4U — Khaosod English (@KhaosodEnglish) November 19, 2024

長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）10月27日也發文，指出歐拉弄當天和泰王及王后蘇堤達（Queen Suthida），一同搭乘了皇家駁船金鴻王船（Suphannahong），他在貼文中形容歐拉弄是泰王最寵愛的妃子。

👀 Vajiralongkorn's favourite concubine Major General Oranong Piyanatvajiraphat was aboard his royal barge Suphannahong today with the king and queen. For more about her, check out my article "Pretty in pink" https://t.co/rNdhXGpVUr pic.twitter.com/A0IWV3i3vM — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) October 27, 2024

香港《巴士的報》、大馬《星洲日報》等媒體23日指出，歐拉弄近期正式公開亮相，地位非同小可引發熱議。

報導稱，歐拉弄原本是貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的貼身侍女，後來受泰王寵愛，地位攀升。泰國王室並未正式證實她與泰王的關係，但她被授予「少將」軍銜，能代表泰王出席重要活動。例如19日她代表泰王出席大城府臥佛儀式，顯示出在泰王心中的重要地位；另外10月27日泰國慶祝泰王今年72歲生日、舉行王船遊行，歐拉弄與泰王、王后同坐一艘船，顯示地位非比尋常。

畫面為10月27日泰國慶祝泰王今年72歲生日，舉行王船遊行。

報導指出，泰王還賦予歐拉弄其他尊榮待遇，包括讓她以貴妃規格，搭乘泰王私人飛機返鄉探親，還有個人巨大豪華更衣室，更衣室外還有2名女兵守衛，顯示出泰王的特別關照。

據悉泰國王室會賦予每位成員一個代表色及徽章，歐拉弄的王室專屬色為粉紅色，近期泰國王室給民眾的禮盒上，原本黃色的包裝也多了粉紅色塗鴉，包括穿著粉紅洋裝的短髮女子，外媒稱，這些都是歐拉弄即將加入後宮的訊號。